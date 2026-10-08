Orange lance un nouveau décodeur TV pour les audiophiles, avec un système son pensé pour le cinéma

Orange a annoncé ce mercredi 7 septembre le lancement d’un nouveau décodeur TV, sobrement intitulé Home Cinema. Si ce nom manque d’un brin d’humilité, force est de constater que l’opérateur a tout fait pour se rapprocher de l’expérience qu’il promet, notamment avec la prise en charge du Dolby Atmos.

Alors que Free s’apprête à dévoiler son tout nouveau Super Player, l’opérateur vient de se faire couper la chique par son plus gros concurrent. Ce mercredi 7 octobre, Orange a lui aussi présenté son nouveau décodeur TV, lui aussi s’adressant à une clientèle qui cherche le meilleur dans ce domaine.

Son nom donne déjà le ton : Home Cinema. Que lui vaut un tel sobriquet ? L’opérateur historique met un point d’honneur dans son communiqué à insister sur les capacités audio de son boîtier. Sans oublier qu’il s’agit avant tout d’un boîtier, avec quelques innovations logicielles qui valent d’être soulignées.

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Orange dévoile Home Cinema, son nouveau décodeur TV

Commençons donc par la partie image. De ce côté, pas de doute possible, on se situe bien dans la division haut de gamme. Orange a tout mis en place pour obtenir la meilleure qualité possible. Le décodeur Home Cinema prend ainsi en charge la 4K, mais également la plage HDR 10+ ainsi que le Dolby Vision, ce qui lui assurera d’afficher des palettes de couleurs plus profondes et réalistes.

Comme à son habitude depuis quelques années, Orange intègre dès l’installation la plupart des services de streaming les plus populaires, dès lors accessibles d’un simple coup de télécommande. Mais ce n’est pas tout. L’opérateur a aussi rattrapé son (immense) retard par rapport à la concurrence. Son nouveau boîtier est le premier à s’ouvrir à l’écosystème Android, en permettant notamment l’accès au Google Play Store, et donc à toutes les applications qu’il contient.

Il s’agit là d’avancées notables dans la gamme de décodeurs TV d’Orange, mais son principal argument de vente ne se trouve pas là. Passons donc à la partie audio, véritable chef de file de cette nouvelle offre. Afin d’assurer un son de qualité premium, l’opérateur s’est associé aux experts danois de chez Bang & Olufsen. Pour le dire simplement, Orange veut faire de son décodeur une barre de son à lui tout seul.

À cet effet, ce dernier embarque donc toutes les technologies audio haut de gamme, en premier lieu le Dolby Atmos, dont Orange est le premier opérateur à offrir l’accès sans équipement supplémentaire. Ce dernier sera chargé de spatialiser le son en fonction non seulement du contexte, mais aussi de la pièce dans laquelle le boîtier se trouve. Pour servir au mieux la technologie, le décodeur embarque 4 haut-parleurs, notamment deux latéraux qui serviront justement à diffuser le son là où le Dolby Atmos les envoie.

Les utilisateurs auront l’opportunité d’améliorer encore un peu plus leur installation avec deux enceintes sans fil supplémentaires. L’idée ici est de pouvoir les positionner où on le souhaite dans l’espace où se trouve le téléviseur, pour une spatialisation du son vraiment complète. Celles-ci utilisent la technologie Dolby Atmos FlexConnect, qui leur permet de se configurer automatiquement, peu importe où elles se situent.

Il vous faudra souscrire à l’abonnement Livebox Max à 47,99 €/mois pendant un an pour les nouveaux clients, avant de passer à 57,99 €/mois pour un engagement de douze mois. Ajoutez à cela 50 € pour le décodeur en lui-même et 80 € pour les enceintes optionnelles.