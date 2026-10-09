Orange lance Fast Pass 5G+ : il faut payer pour avoir une connexion stable au stade ou en concert

Une nouvelle option Orange payante promet une connexion 5G stable et rapide quand le réseau a du mal à gérer la foule. Une fonctionnalité qui soulève des questions et des inquiétudes.

Les clients Orange qui ont souscrit un forfait mobile 5G peuvent désormais accéder à une nouvelle option : Fast Pass 5G+. Celle-ci coûte 5 euros et permet de booster sa connexion pour l’espace d’une journée (elle est valable jusqu’à 23 h 59 le jour suivant l’activation).

L’opérateur explique que cette fonctionnalité permet de continuer à utiliser son smartphone normalement lorsqu’on se trouve dans une foule, ce qui se traduit généralement par un réseau en souffrance. Au vu de l’actualité, on pense forcément aux manifestations, qui engendrent des regroupements massifs. Mais d’une manière générale, le Fast Pass 5G+ peut être utile au stade pour un match ou une compétition sportive et lors des concerts, événements lorsquels on a du mal à accrocher le réseau.

Fast Pass 5G+ : une bande passante dédiée en cas d’urgence

Concrètement, l’utilisateur dispose d’un accès à une bande dédiée au sein d’une cellule lorsque 80 % de la cellule est occupée, précise Orange, qui promet des “débits jusqu’à deux fois plus rapide”. Cette connexion stable peut permettre de rester en communication avec l’extérieur, de retrouver une personne dans la foule, ou de partager des photos et des vidéos en direct sans risquer de voir s’afficher un message de type “échec de l’upload”.

Lors du déploiement de la 5G+, Orange avait déjà inclus une bande passante dédiée ou un accès prioritaire au réseau dans certains forfaits mobiles haut de gamme. On passe ici une nouvelle étape avec une option disponible pour un besoin ponctuel. Certaines voix se sont élevées pour dénoncer un manquement à la neutralité du net, principe qui garantit un accès égal à tous les contenus, services et applications sur internet, sans discrimination ni ralentissement volontaire par les opérateurs.

Il y a quelques années, Orange avait déjà exprimé sa volonté de remettre en cause la neutralité du net. L’entreprise estimait alors qu’elle constitue un frein à une gestion optimisée de la bande passante. “Les opérateurs considèrent qu’il doit nous être possible d’avoir des couches de service gérés dans l’internet”, déclarait Pierre Louette, président de la Fédération française des télécoms (FFT) et directeur exécutif d’Orange en 2017.

Cette pratique est légale. L’Arcep estime qu’il est acceptable que les opérateurs fournissent différents niveaux de prestation en termes de qualité de service, tant qu’il n’y a pas de distinction quant à l’accès aux contenus. Mais on pourrait arguer que les différences de réseau peuvent justement discriminer certains de ces contenus.