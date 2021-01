OnePlus Band officiel : la firme s’attaque au Xiaomi Mi Band 5 avec un bracelet connecté à 30 €

OnePlus vient de lancer le très attendu OnePlus Band. Le constructeur fait une incursion dans les smartbands avec un tracker doté d'un écran AMOLED, un capteur de rythme cardiaque, un capteur de saturation d'oxygène et jusqu'à 14 jours d'autonomie pour moins de 35 euros.

En lançant le OnePlus Band, le constructeur s'attaque frontalement à Xiaomi et son Mi Band 5. Le design est similaire, de même que les fonctionnalités – le tout avec un prix similaire, pour ne pas dire quasiment identique, sous les 30 euros. En fait, ces deux bracelets ressemblent même à des propositions complémentaires, avec d'un côté plus de fonctionnalités santés, et de l'autre l'accès à une puce NFC.

L'écran du OnePlus Band est un petit écran 1,1″ 126 x 294 px AMOLED doté de l'espace colorimétrique P3 (ce qui n'est pas forcément un must sur ce type d'appareil, mais on apprécie la petite attention). La marque explique que l'écran est recouvert d'un revêtement anti-rayures sans plus de précision. Il faudra donc voir sur la durée si ce revêtement est ou non suffisamment solide.

OnePlus Band : la marque lance enfin sa smartband

Dimensions - 40,4 x 17,6 x 11,45 mm (tracker seul)

- 257 x 21,0 x 0,7 mm (bracelet) Poids 22 g (tracker + bracelet) Ecran - AMOLED 1,1"

- 126 x 294 px

- Gamme couleur P3

- Verre résistant aux rayures Capteurs - Rythme cardiaque (optique)

- Saturation Pulsée en Oxygène SpO2 (optique)

- Accéléromètre 3 axes

- Gyroscope Connectivité - Bluetooth 5.0 BLE Résistance à l'eau - Résistance à l'eau et à la poussière IP68

- Plongée jusqu'à 50 m / 5 ATM Batterie et autonomie - 100 mAh

- Jusqu'à 14 jours d'autonomie

- Recharge via dongle USB type A OS n.c. Compatibilité - Android 6.0 et ultérieur

Côté capteurs, il faut noter qu‘il n'y a aucun GPS (ce qui est la norme sur cette gamme de prix). A la place on a un capteur optique de rythme cardiaque, un capteur optique de SpO2 pour calculer la saturation en oxygène du sang, un accéléromètre et un gyroscope. Tout ce qu'il faut pour délivrer toute une série de fonctionnalités supplémentaires comme le décompte du nombre de pas, les calories brulées, le suivi du sommeil, ou encore le suivi de vos exercices.

Evidemment le OnePlus Band est aussi un écran déporté pour votre smartphone, et à ce titre il affiche toutes vos notifications et vous permet de répondre aux appels, en plus de vous permettre de contrôler la lecture de la musique. Le OnePlus Band peut également servir de déclencheur d'obturateur déporté lorsque vous mettez votre smartphone sur un pied et souhaitez prendre une photo à distance.

Il embarque également des fonctionnalités utiles comme l'alarme, le compte à rebours, ou les prévisions météo. Il est compatible avec Find My Phone, et propose la synchronisation Zen Mode sur les smartphones OnePlus. Ce mode est une sorte de mode Ne Pas Déranger, pour lutter contre votre addiction aux écrans. Lorsque vous activez ce mode sur votre OnePlus Band ou smartphone OnePlus, tous vos appareils passent automatiquement dans ce mode.

En outre, les mises à jour sont OTA, c'est à dire sans fil. Côté batterie, son accumulateur 100 mAh promet jusqu'à deux semaines sur une seule charge. Le recharge se fait via un dongle de charge filaire, qui se connecte sur un port USB type A. Ce smartband est compatible avec tous les smartphones Android 6.0 et ultérieurs. Il suffit pour l'utiliser d'installer l'application OnePlus Health.

OnePlus Band : un prix séduisant et une orientation résolument santé

Celle-ci propose une analyse détaillée de vos données santé, tout en vous permettant de configurer et de personnaliser votre OnePlus Band, par exemple avec de nouvelles “Watchfaces”. Le Xiaomi Mi Band 5 propose presque exactement le même set de fonctionnalités avec la même autonomie de 14 jours (la smartwatch de Xiaomi a, on le relève, une batterie nettement plus grosse 140 mAh).

La seule vraie différence est donc la présence d'un capteur SpO2 sur le OnePlus Band, et la présence d'une puce NFC sur le Xiaomi Band 5. Cette dernière est indispensable aux paiements sans contact – fonctionnalité dont les propriétaires du OnePlus Band seront donc exclus. Evidemment, de l'autre côté, les propriétaires de Xiaomi Mi Band 5 n'ont pas accès au capteur SpO2. Reste à savoir laquelle de ces fonctionnalités séduira le plus de clients… les paris sont ouverts !

Car choisir entre ces deux bracelets reviendra surtout à choisir entre les paiements sans contact, ou les fonctionnalités santé additionnelles. Le OnePlus Band est proposé en Noir, Bleu, et Grus. L'appareil est lancé dans un premier temps le 13 janvier 2021 en Inde au prix de 2499 roupies soit à peine 30 euros. Soit peu ou prou le même tarif que le Xiaomi Mi Band 5. On sait par ailleurs que les bracelets bleu et gris seront vendus séparément au prix de 399 roupies soit environ 4,50 euros.