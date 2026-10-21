Selon une source du leaker Moore’s Law Is Dead, Nvidia s’apprête à supprimer les cartes graphiques RTX 5080 et 5090 actuelles de son catalogue. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est pas pour préparer l’arrivée des RTX 60.

La crise de la mémoire RAM n’a pas épargné les cartes graphiques. Elles font partie des nombreux produits ayant connu une hausse de prix et/ou une pénurie. Si vous avez du mal à en trouver une, sachez que ça ne devrait pas s’arranger. Concernant Nvidia, des rumeurs récentes disent que la production des RTX 5080 et RTX 5090 va s’arrêter. Elles ont pris une telle ampleur qu’en octobre 2026, l’entreprise a dû prendre la parole pour les démentir. Mais ça ne suffit visiblement pas.

Le leaker Moore’s Law Is Dead cite ainsi l’une de ses sources, « un revendeur important », en réaffirmant que oui, Nvidia va bien arrêter de produire des RTX 5080 et RTX 5090. Avant d’entrer dans les détails, on peut déjà se dire qu’une telle décision ferait sens. Dans les faits, la majorité des joueurs jette au mieux leur dévolu sur une RTX 5070. Et avec des coûts de production toujours plus élevés, ne plus fabriquer les modèles les plus onéreux, mais pas les plus vendus, fait sens. Mais ce serait plus subtil que ça.

La fin des cartes graphiques Nvidia RTX 5080 et RTX 5090 ?

Toujours selon le revendeur, Nvidia aurait fixé l’arrêt de la production des RTX 5080 et 5090 à la première moitié de janvier 2027. Il ajoute que les derniers exemplaires de 5090 seraient arrivés en septembre dernier, ceux des 5080 en octobre. L’idée serait de vendre ces derniers durant les fêtes de fin d’année avant de sortir une RTX 5080 doté de 24 Go de mémoire vidéo. Quant à la disparition de la RTX 5090, ce ne serait pas pour préparer l’arrivée de la RTX 6090 en 2027 comme on pourrait s’y attendre en temps normal.

Avec l’explosion de l’IA, plusieurs analystes tablent sur une sortie en 2028, voire 2029. Moore’s Law Is Dead est plus optimiste à ce sujet puisqu’il croit à une arrivée dans le courant de l’année 2027. Gardez en tête qu’à ce stade, rien ne permet d’affirmer avec certitude que ce sont bien les plans de Nvidia. Reste que si c’est le cas, il ne faudra pas attendre longtemps pour le savoir.