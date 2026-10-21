Nvidia arrêterait bientôt la production des RTX 5080 et 5090

Selon une source du leaker Moore’s Law Is Dead, Nvidia s’apprête à supprimer les cartes graphiques RTX 5080 et 5090 actuelles de son catalogue. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est pas pour préparer l’arrivée des RTX 60.

RTX 5090

La crise de la mémoire RAM n’a pas épargné les cartes graphiques. Elles font partie des nombreux produits ayant connu une hausse de prix et/ou une pénurie. Si vous avez du mal à en trouver une, sachez que ça ne devrait pas s’arranger. Concernant Nvidia, des rumeurs récentes disent que la production des RTX 5080 et RTX 5090 va s’arrêter. Elles ont pris une telle ampleur qu’en octobre 2026, l’entreprise a dû prendre la parole pour les démentir. Mais ça ne suffit visiblement pas.

Le leaker Moore’s Law Is Dead cite ainsi l’une de ses sources, « un revendeur important », en réaffirmant que oui, Nvidia va bien arrêter de produire des RTX 5080 et RTX 5090. Avant d’entrer dans les détails, on peut déjà se dire qu’une telle décision ferait sens. Dans les faits, la majorité des joueurs jette au mieux leur dévolu sur une RTX 5070. Et avec des coûts de production toujours plus élevés, ne plus fabriquer les modèles les plus onéreux, mais pas les plus vendus, fait sens. Mais ce serait plus subtil que ça.

La fin des cartes graphiques Nvidia RTX 5080 et RTX 5090 ?

Toujours selon le revendeur, Nvidia aurait fixé l’arrêt de la production des RTX 5080 et 5090 à la première moitié de janvier 2027. Il ajoute que les derniers exemplaires de 5090 seraient arrivés en septembre dernier, ceux des 5080 en octobre. L’idée serait de vendre ces derniers durant les fêtes de fin d’année avant de sortir une RTX 5080 doté de 24 Go de mémoire vidéo. Quant à la disparition de la RTX 5090, ce ne serait pas pour préparer l’arrivée de la RTX 6090 en 2027 comme on pourrait s’y attendre en temps normal.

Avec l’explosion de l’IA, plusieurs analystes tablent sur une sortie en 2028, voire 2029. Moore’s Law Is Dead est plus optimiste à ce sujet puisqu’il croit à une arrivée dans le courant de l’année 2027. Gardez en tête qu’à ce stade, rien ne permet d’affirmer avec certitude que ce sont bien les plans de Nvidia. Reste que si c’est le cas, il ne faudra pas attendre longtemps pour le savoir.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

iPhone 18 : son design et ses coloris fuitent déjà (et le bloc photo fait plus « Pro »)

Alors qu’Apple nous a longtemps habitués à lancer son nouvel iPhone « classique » en même temps que ses déclinaisons Pro et Pro Max lors de sa traditionnelle keynote de rentrée, la…

La Xbox Helix va coûter deux reins, vos pires prédictions ne sont pas encore assez hautes

Dans un récent rapport, on apprend que Microsoft a déjà commencé à estimer le prix de sa prochaine Xbox. Compte tenu de la crise de la RAM, on se doute…

Cette nouvelle option de ChatGPT vous permet enfin de prêter votre téléphone sans crainte

OpenAI continue de muscler la confidentialité de ChatGPT. L’assistant peut désormais réserver certaines conversations à son seul propriétaire, derrière une vérification demandée au moment de les ouvrir. Le déploiement concerne…

YouTube veut cacher le bouton « Je n’aime pas » sur toutes les vidéos

La plateforme de streaming YouTube teste une nouvelle place pour le pouce vers le bas signifiant « Je n’aime pas » la vidéo visionnée. Il ne disparaîtrait pas, mais serait…

Cette nouveauté d’Android Auto va vous éviter de chercher votre numéro de porte à l’aéroport

Google poursuit l’intégration de Gemini dans les voitures équipées d’Android Auto. Désormais, l’assistant peut puiser dans les services personnels du conducteur pour répondre sans explication préalable. Son déploiement démarre dès…

Steam Deck 2 : la nouvelle puce de la console de Valve fait une apparition remarquée en benchmark

Le potentiel APU qui propulsera le Steam Deck 2 a été testé via l’outil OpenBenchmarking, donnant un aperçu de ses caractéristiques et performances. Un nouvel APU AMD a été repéré…

Le FSR 4.1 arrive sur Xbox Series X/S et Xbox Ally, AMD promet un boost de performances colossal sur les consoles

AMD annonce la compatibilité du FSR 4.1 pour les consoles de salon et portables Xbox de cette génération. Cette technologie devrait permettre aux machines d’offrir des performances en jeu bien…

Quelles performances pour la Nvidia RTX 6060 par rapport à la PS6 ?

On commence à avoir des nouvelles de la RTX 6060. Elle n’est pas près de sortir, et ce lancement tardif ne signifie pas qu’elle aura droit à des performances plus…

160 € de remise sur ce pack Philips Hue pour ajouter des effets lumineux autour de votre téléviseur

Le pack Philips Hue Rééquipement Entertainment perd plus de la moitié de son prix chez Boulanger. Composé de deux barres lumineuses Hue Play et d’un ruban LED Gradient, il est…

Dreame L10s Ultra Gen 3 : grosse réduction sur cet aspirateur robot super efficace, vite !

Vous en avez marre de passer l’aspirateur et la serpillère chez vous ? C’est bien normal. On rêve tous d’avoir une solution magique pour que cela se fasse tout seul….

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.