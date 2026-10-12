Nouveau Homepod et Apple TV 4K, Homeview : une fuite dévoile tout ce que la marque à la pomme nous prépare pour sa prochaine keynote

On peut toujours compter sur Mark Gurman pour nous livrer les dernières infos croustillantes concernant Apple avant Apple. Cette fois, le journaliste a dévoilé tout ce que la firme se prépare à annoncer ce mardi 13 octobre, lors de sa keynote dédiée aux accessoires connectés pour la maison.

homepod deuxieme generation officiel

Demain, Apple tiendra une keynote spécialement consacrée à la domotique. Les rumeurs sur le sujet se sont enchaînées ces derniers jours et pourtant, le doute planait encore sur ce que la marque à la pomme nous prépare réellement. Heureusement, on peut toujours compter sur Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, dans ce genre de situation pour nous aider à y voir un peu plus clair.

Dans un récent article, ce dernier dresse en effet la liste de tout qu’Apple devrait présenter demain. Au total, nous devrions donc retrouver 3 nouveaux appareils : une nouvelle Apple TV 4K, un nouveau HomePod Mini, et un accessoire dont nous avons beaucoup entendu parler ces derniers temps. Il s’agit d’un HomePod avec écran, dont les premières rumeurs remontent à 2024, et qui s’appellerait en réalité Homeview.

Sur le même sujet — Un HomePod avec écran ? Apple semble enfin prêt à concurrencer les Nest Hub de Google

Voici tout ce qu’Apple va présenter ce mardi 13 octobre

Commençons par ce dernier. Le Homeview, nouveau produit d’Apple donc, sera un écran tactile destiné à contrôler tous les accessoires domotiques de votre logement. Il serait équipé d’une puce A18, qui, sur les iPhone, est généralement accompagnée de 8 Go de RAM. Il serait également possible d’interagir avec lui à l’aide de commandes vocales, qui seront prises en charge par la nouvelle version de Siri boostée à l’IA.

Il serait également disponible en version “de table” avec un pied de support, qui offrirait une meilleure qualité audio (probablement grâce à la place offerte par le pied pour intégrer de meilleurs haut-parleurs). Homeview sera lancé avec une sélection d’applications, mais pas d’App Store pour le moment.

apple tv homepod mini ipad mini
Crédit : MacRumors

Vous vous demandez peut-être quels objets connectés Howeview est censé contrôler, puisque la gamme domotique d’Apple n’est, pour ainsi dire, pas vraiment existante pour le moment. Toutefois, si vous suivez assidûment l’actualité d’Apple, vous savez probablement que le constructeur s’est associé avec LG pour, précisément, fabriquer un ensemble d’accessoires pour la maison, regroupés sous le label “Apple Home Collection”. Ce sont ces derniers que Homeview est destiné à contrôler. Mais attention, ces objets connectés ne seront pas disponibles avant plusieurs mois, sûrement l’année prochaine. La gamme devrait regrouper une sonnerie intelligente, une serrure électronique, un thermostat, un capteur de température et des caméras de sécurité.

Passons désormais au HomePod Mini. Celui-ci serait équipé d’une puce S10, la même que l’on retrouve sur l’Apple Watch Series 10. Il s’agit d’une très grosse amélioration par rapport au modèle actuel, qui est équipé d’une puce S5. Enfin, la nouvelle Apple TV 4K sera quant à elle propulsée par la puce A19, elle aussi avec 8 Go de RAM pour l’accompagner. Selon Mark Gurman, elle pourrait avoir des micros intégrés permettant elle aussi d’interagir avec Siri.


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