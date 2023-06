Cette arnaque diffusée en masse a rapporté 3,5 millions d’euros aux pirates

Ce lundi 19 juin, la police a procédé à l’arrestation de 18 pirates en France et en Belgique. Diffusée depuis 2021, leur arnaque consistait à faire croire à une convocation judiciaire pour détention d’images pédopornographiques. La combine a rapporté pas moins de 3,5 millions d’euros à ses auteurs et a même poussé certaines victimes au suicide.



« Vous vous êtes rendu coupable de propositions, de partage, de diffusion, d’échanges de supports à caractères pornographiques, d’atteintes sexuelles sans violence sur mineur, en ayant recours à internet (sites de rencontres, échanges, e-mail, réseaux sociaux) ou même sur un lieu de travail ». Vous avez peut-être déjà reçu ce mail peu rassurant, diffusé en masse depuis 2021.

Malgré le ton formel du courrier, il s’agit d’une arnaque, largement partagée en France jusqu’à attirer l’attention des autorités. Et pour cause : en juin 2022, on comptait pas moins de 150 000 signalements sur la plateforme Pharos, qui permet aux internautes de signaler des infractions et contenus illicites en ligne. Si pour beaucoup l’arnaque fut évidente, cette dernière fut très efficace sur d’autres qui n’ont pas hésité à payer la fausse amende exigée pour éviter les poursuites judiciaires.

18 pirates arrêtés pour l’arnaque à la fausse convocation judiciaire

« Les sommes versées par les victimes vont de moins de 5 000 € à 150 000 voire 200 000 € », selon le colonel Thomas Andreu de la SR de Versailles. L’affaire a même parfois viré au drame. La police estime que six personnes se sont donné la mort « potentiellement en lien avec cette escroquerie ». L’arnaque, elle, s’est révélée particulièrement fructueuse, avec un chiffre d’affaires estimé à 3,5 millions d’euros, pour un total de 400 plaintes déposées.

Heureusement, le calvaire touche désormais à sa fin. Ce lundi 19 juin, un vaste coup de filet a mené à l’arrestation de 18 personnes suspectées d’être derrière l’arnaque. Les pirates étaient localisés dans diverses régions de France ainsi qu’en Belgique. 15 d’entre elles sont aujourd’hui convoquées devant la justice pour accès et maintien dans un système de données, escroquerie et blanchiment d’escroquerie en bande organisée.

Les arrestations de pirates se multiplient ces derniers temps en France. Plus tôt cette année, les autorités ont mis fin à un trafic de faux pass sanitaires ayant généré 22 millions d’euros depuis les premiers confinements.