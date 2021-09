Nintendo pourrait baisser le prix de la Switch dès le 13 septembre, juste avant la sortie de l’OLED

Une fuite annonce une baisse de prix de la Nintendo Switch classique dès le 13 septembre. La console serait alors vendue 279 euros, au lieu de 329 euros. Il s’agirait de la première baisse de prix de la console depuis son lancement en 2017. Cette baisse serait évidemment liée à la sortie de la Switch OLED, prévue le 8 octobre 2021.

Nintendo n’est pas connue pour baisser le prix de ses consoles, sauf dans de rares occasions. Prenez la Switch par exemple. Depuis son lancement en 2017, son prix public conseillé n’a pas évolué : 329 euros (à quelques centimes d’euros près). Ce prix n’a pas évolué à l’occasion de la sortie de la Switch Lite, vendue 199 euros. La raison est simple : cette remplaçante de la gamme 3DS est un produit complémentaire.

Ce qui n’est pas le cas de la Switch OLED, annoncée cet été par Nintendo. Elle sera lancée le 8 octobre prochain. Elle sera vendue 349 euros (ou 359 euros selon les magasins). Vous pouvez retrouver dans nos colonnes un dossier complet sur cette console ainsi que plusieurs vidéos sur notre chaîne YouTube. L’une d’elles tente de répondre aux questions que nous nous posons tous, notamment sur l’impact tarifaire de la Switch OLED sur le modèle classique. Vous la retrouvez en fin de cet article.

La Switch classique pourrait être vendu à 270 euros dès le 13 septembre

Dans cette vidéo, nous évoquons l’hypothèse d’une baisse de prix de la Switch classique en préparation de l’arrivée la Switch OLED. Et cela semble se confirmer. En effet, le site Nintend’Alerts laisse entendre sur son compte Twitter que la Switch devrait baisser de prix. Et ce très prochainement, puisque cette baisse de prix aurait lieu dès lundi prochain. Soit le 13 septembre.

Le prix de la console devrait avoisiner les 270 euros. Cela représenterait une baisse de 60 euros par rapport au prix public conseillé. Soit une remise de 18 %. Ce qui est très intéressant. À ce prix, la Switch OLED serait donc vendue 70 ou 80 euros plus chers que la Switch classique. Rappelons que les changements apportés par la Switch OLED se concentrent sur l’écran plus grand et plus lumineux, le pied intégré plus large et le port Ethernet dans la base.

Si cela se confirme, le but de l'opération serait double. D'abord, créer un écart de prix suffisant entre les deux modèles. Ensuite, générer des ventes de ce modèle pour écouler les stocks existants. Il est évident que la Switch classique ne sera pas conservée bien longtemps.