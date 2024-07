N’installez pas cette version allégée de Windows 11 qui traîne sur le net, elle est pleine de failles

Une nouvelle version non officielle de Windows 11, dépourvue de Microsoft Edge et de Windows Defender, circule actuellement sur Internet. Cette édition allégée vise à améliorer les performances sur les ordinateurs plus anciens ou moins puissants, mais attention, elle comporte des risques de sécurité importants.

Les versions allégées de systèmes d'exploitation sont devenues une nécessité pour de nombreux utilisateurs qui cherchent à optimiser les performances de leurs PC. Microsoft propose déjà une version spécifique de Windows 11, appelée Windows 11 IoT, qui vise les appareils avec des exigences matérielles réduites. Destinée principalement à des usages industriels et commerciaux, cette édition est idéale pour les distributeurs automatiques, les terminaux de point de vente, et autres systèmes d'affichage numérique.

Windows 11 IoT , par exemple, peut fonctionner avec seulement 16 Go de stockage et 2 Go de RAM, ce qui est bien inférieur aux exigences des versions standard. De plus, celle-ci supporte divers processeurs et offre des exigences de sécurité optionnelles, rendant l'installation possible sur des appareils aux capacités variées.

Cette version de Windows 11 vient sans Windows Defender

Cependant, il circule sur le web une version encore plus allégée de Windows 11. Cette édition modifiée, qui pourrait venir du gouvernement chinois, retire des composants clés comme Microsoft Edge, Windows Store et même Windows Defender. Cette réduction drastique de fonctions vise à optimiser les performances des systèmes en limitant les processus en arrière-plan. Mais cela n’est pas sans conséquences et entraîne de sérieux compromis en termes de sécurité.

En effet, cette version non officielle utilise une méthode d'activation non autorisée appelée KMS38. Celle-ci prolonge la période d'activation de Windows jusqu'en 2038. Bien que cette technique soit fonctionnelle, elle n'est pas approuvée par Microsoft et pose des problèmes de légalité et de fiabilité. L'absence de Windows Defender rend les systèmes vulnérables aux malwares et autres menaces. Pour ceux cherchant une alternative plus sûre, Windows 11 IoT Enterprise LTSC reste donc la meilleure option. Elle offre une compatibilité étendue et des exigences matérielles réduites sans sacrifier la sécurité.

Ainsi, bien que cette édition allégée de Windows 11 puisse offrir des performances améliorées, les risques de sécurité et les complications légales associés rendent son utilisation sur votre PC déconseillée.