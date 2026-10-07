Ninja CRISPi PRO 7-en-1 : double promotion exceptionnelle sur cet AirFryer en verre révolutionnaire

Tous les AirFryers se ressemblent ? Eh bien non ! Les modèles de la gamme CRISPi de Ninja ont une conception complètement différente avec un système de contenants en verre interchangeables très pratique. Le CRISPi PRO est la version la plus complète de cette gamme et ce modèle bénéficie d’une double baisse de prix. C’est le moment de se faire plaisir !

Ninja Crispi Pro

Depuis de nombreuses années, la marque Ninja fait figure de référence dans le secteur des AirFryers. Et pour rester un des acteurs majeurs de ce marché, la marque américaine développe régulièrement des nouveaux modèles en ajoutant des innovations toujours très intéressantes.

C’est le cas avec son concept appelé CRISPi. Au lieu d’avoir un appareil avec un tiroir, on se retrouve avec un système modulaire très astucieux composé d’une unité de chauffe et de contenants en verre que vous allez utiliser aussi bien pour cuire que pour conserver votre nourriture.

Il y a quelques mois, Ninja a sorti la version PRO qui comprend maintenant 7 modes de cuisson différents et un récipient de 5,7 L très pratique pour une famille. Normalement en vente à 249,99 euros, ce modèle est actuellement en promotion à 229,99 euros. Et si vous ajoutez dans votre panier le code promo PASN10, le prix baisse de 10% supplémentaire. Vous pourrez donc vous l’offrir pour seulement 206,99 €.

Quels sont les avantages du Ninja CRISPi PRO ?

La gamme de AirFryer CRISPi permet de cuisiner encore plus sainement avec ses contenants en verre CleanCrisp qui ne contiennent aucun PFAS. Ils peuvent supporter des températures de cuisson jusqu’à 240 °C et ils sont équipés de couvercles hermétiques pour pouvoir les mettre au réfrigérateur ou bien même au congélateur. Vous pouvez aussi les laver au lave-vaisselle.

Cette version Pro est équipée non plus d’une unité chauffante clipsable sur le dessus mais d’une station fixe qui s’ajuste en hauteur en fonction de la taille du récipient. De plus, la puissance de chauffage est passée à 2050 W et vous disposez, en plus du plat de 2,3 L, d’un grand plat de 5,7 L conçu pour cuisiner pour 6 personnes.

Côté modes de cuisson, ils sont au nombre de 7 : Max Crisp, Air Fry, Four, Levée de pâte, Rôtir, Déshydrater et Re-crisp. Vous avez donc une grande polyvalence d’utilisation pour préparer vos recettes aussi bien salées que sucrées.


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