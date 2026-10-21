Ninja CRISPi DualZone 8-en-1 : le nouveau AirFryer familial en verre est déjà en promotion grâce à ce code

La gamme de AirFryers CRISPi est un véritable succès. Avec son système de contenants en verre, Ninja apporte une très belle évolution sur ce secteur surchargé de produits différents. Le modèle CRISPi DualZone 8-en-1 vient de sortir et il est déjà en promotion. C’est l’occasion de vous équiper à moindre coût avec le premier AirFryer en verre à double zone.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Si vous avez déjà un AirFryer, vous connaissez certainement cette frustration de ne pas pouvoir vérifier le niveau de cuisson de vos plats d’un simple coup d’œil. Avec les classiques cuves opaques, il faut ouvrir le tiroir de cuisson pour voir ce qu’il se passe ou attendre la fin du timer en croisant les doigts pour que la cuisson soit comme vous le souhaitiez.

Ninja l’a bien compris et à trouver une solution très originale avec des contenants en verre. Le dernier modèle sorti est le CRISPi DualZone 8-en-1. C’est un AirFryer à double-cuve parfaitement adapté pour les familles, notamment. Le prix de vente officiel de ce modèle sorti il y a seulement quelques semaines est de 329,99 €. Mais vous pouvez déjà vous le procurer moins cher grâce au code promo PASN10. Son prix baisse de 66 euros et passe à seulement 263,99 €. C’est une super offre pour une nouveauté et vous avez en plus la livraison gratuite !

Quels sont les avantages du Ninja CRISPi DualZone 8-en-1 ?

Le principal avantage de ce nouveau modèle de la gamme CRISPi, c’est bien évidemment la capacité à utiliser deux cuves distinctes en même temps pour préparer deux plats en simultané. Vous pouvez ainsi avoir un poulet entier d’un côté et les légumes ou les frites de l’autre. En plus, avec la technologie Smart Finish, les deux cuissons se coordonnent pour finir exactement au même moment.

Si vous voulez faire la même cuisson sur les deux cuves, la fonction Match Cook permet de copier en un seul geste les mêmes réglages sur les deux cuves. Vous disposez de deux cuves de 3,8 litres, soit 7,6 litres au total. C’est donc parfaitement adapté pour une famille ou bien pour faire du batch-cooking. Et si jamais vous voulez cuire une petite portion, vous pouvez n’utiliser qu’une seule cuve.

Le Ninja CRISPi DualZone dispose de 8 modes de cuisson : Air Fry, Max Crisp, Recrisp, Cuire, Réchauffer, Maintien au chaud, Déshydrater et Prove qui permet de faire lever une pâte.

Bien évidemment, ce modèle conserve l’avantage considérable des cuves sont en verre. Elles sont conçues dans un verre thermorésistant capable d’aller aussi bien au réfrigérateur et au congélateur que de supporter jusqu’à 240°C en mode Max Crisp. Autre point fort du verre : il ne contient aucun PFAS ni PTFE que l’on retrouve sur les cuves classiques.

Chaque cuve de 3,8 litres est équipée de poignées et de pieds intégrés. Vous pouvez donc les prendre et les poser sur la table ou sur le plan de travail sans avoir besoin de sortir les maniques et les dessous de table. Cerise sur le gâteau, aussi bien la cuve, la plaque et le couvercle se lavent au lave-vaisselle.