Ninja CREAMi Deluxe : prix cassé et blender offert pour la machine à glace révolutionnaire

Particulièrement connue pour ses modèles performants et abordables de airfryers, la marque Ninja Kitchen propose de nombreux appareils pour vous rendre la vie plus simple et agréable en cuisine. Elle propose notamment une machine incroyable pour faire des glaces et des boissons glacées : la Ninja CREAMi. En plus, vous profitez en ce moment d’un cumul de 3 offres promotionnelles !

Les glaces font partie des desserts préférés des Français. Que ce soit en plein été quand il fait très chaud ou tout au long de l’année pour se faire plaisir, les glaces et boissons glacées sont une valeur sûre. En revanche, elles contiennent souvent des ingrédients controversés pour votre santé. Pour être sûr de manger des glaces saines, pourquoi ne pas les préparer vous-même ?

C’est ce que vous pourrez faire en vous offrant la Ninja CREAMi Deluxe qui vous permet de réaliser très simplement 10 desserts et boissons glacées. En plus, en ce moment, vous pouvez bénéficier de 3 offres promotionnelles cumulables !

Normalement en vente pour 299,99 €, la Ninja CREAMi Deluxe 10-en-1 est actuellement à prix réduit pour seulement 219,99 €. Mais ce n’est pas tout ! Avec le code PHONANDROIDNINJA25, vous pouvez bénéficier de réductions supplémentaires jusqu’à 30 euros :

Pour les achats inférieur à 150 €, profitez de 10 € de réduction

Pour les achats entre 150 € et 250 €, profitez de 20 € de réduction

Pour les achats entre 250 € et 400 €, profitez de 30 € de réduction

Ainsi, la Ninja CREAMi Deluxe passe à seulement 199,99 €, soit 100 € de moins que son prix de vente conseillé. Et pour terminer en beauté, jusqu’au 05/03 23h59, vous avez en cadeau un blender portable Ninja Blast d’une valeur de 59,99 €. L’ajout se fait automatiquement au panier.

10 recettes glacées délicieuses avec la Ninja CREAMi Deluxe

Crème glacée, sorbet, glace allégée, glace à l'Italienne, milkshake, frappé, boisson glacée, granité, yaourt glacé : ce sont les nombreuses recettes que vous pourrez faire simplement avec votre Ninja CREAMi Deluxe. Vous pourrez même y ajouter des noix, du chocolat ou tout autre topping qui vous fait plaisir avec le programme Extras.

Avec ses deux moteurs Dual-Drive puissants et sa technologie Creamify avancée, la Ninja CREAMi Deluxe permet de créer le dessert de vos rêves en quelques minutes seulement. En plus, avec ses trois cuves de 709 ml, vous pouvez préparer 3 saveurs différentes et jusqu'à 2 litres de crème glacée : de quoi faire plaisir à toute votre famille !

Et la partie nettoyage ne gâchera pas votre plaisir. Vous pouvez nettoyer rapidement les cuves, les couvercles et la pale directement au lave-vaisselle.

Le blender sans-fil portable Ninja Blast est offert

En vous offrant la Ninja CREAMi, vous pourrez en plus recevoir gratuitement le blender portable Ninja Blast. D’une valeur de 59,99 euros, cet appareil est parfait pour mixer vos fruits en smoothies mais aussi vos boissons protéinées et glacées à la maison ou en déplacement.

Silencieux et compact, il se recharge très simplement en USB-C. En plus, le couvercle et le gobelet sont compatibles lave-vaisselle pour vous faciliter le lavage.