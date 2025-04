Ninja CREAMi Deluxe : nouvelle baisse de prix pour la machine à glace 10-en-1 !

Les offres de printemps sont en cours sur le site officiel de Ninja. Pourquoi ne pas en profiter pour vous lancer dans la fabrication de propres desserts et boissons glacés avec une machine à glace ? L’édition limitée de la Ninja CREAMi Deluxe passe actuellement à 219 € au lieu de 309 € avec le code PA40SPRING. Ne passez pas à côté !

Vous connaissez probablement la marque Ninja pour ses airfryers au rapport qualité-prix imbattable. Outre les friteuse électriques, le géant américain propose un large choix d’équipements pour la cuisine. Et bonne nouvelle, du 1 au 30 avril 2025 vous trouverez une série de promotions sur le site officiel. Mais attention, les offres de printemps ne sont valables que sur une sélection d’articles et dans la limite des stocks disponibles. Ne tardez donc pas pour en profiter !

Les glaces vendues dans le commerce sont bien souvent bourrées d’additifs et de conservateurs. Vous souhaitez faire vos propres glaces maison pour expérimenter de nouveaux parfums ou pour déguster des desserts glacés meilleurs pour votre santé ? La Ninja CREAMi Deluxe a été pensée pour ça. Cette machine multifonction permet de préparer très simplement une dizaine de préparations différentes. Et elle est actuellement proposée à prix réduit.

L’édition limitée Deluxe noir et cuivre, habituellement en vente à 309,99 €, se retrouve à 259,99 € seulement. Et avec le code PA40SPRING, vous bénéficiez de 40 € de réduction supplémentaire. Le prix de la machine à glace chute donc à 219,99 €.

Vous préférez l’édition originale ? La Ninja CREAMi Deluxe classique est actuellement affichée à 239,99 € au lieu de 299,99 €. Avec le code PHONANDROIDNINJA25, vous avez une réduction supplémentaire de 20 € qui fait également chuter son prix à 219,99 €.

Pour rappel, le code PHONANDROIDNINJA25 est valable sur tout le site et vous offre :

10 € de réduction pour tout achat en dessous de 150 €

20 € entre 150 € et 250 €

30 € entre 250 € et 400 €

Ninja CREAMi Deluxe : de délicieux desserts et boissons glacés à la maison

La Ninja CREAMi Deluxe ne se contente pas de faire uniquement que des crèmes glacées. Ce modèle 10-en-1 permet également de réaliser des sorbets, des frappés, du yaourt glacé, des milkshakes, des glaces à l’italienne, des granités ou encore des versions allégées de vos recettes préférées.

Si vous souhaitez varier la texture pour plus de gourmandise, la fonction “Extras” vous permet d’intégrer des ingrédients après le mixage comme des morceaux de chocolat, des fruits secs ou encore des éclats de caramel.

La Ninja CREAMi Deluxe est fournie avec ses trois pots et couvercles de 709 ml. Vous pouvez préparer jusqu’à 2 litres de glace maison.

Grâce aux moteurs Dual-Drive et à la technologie Creamify Advanced, cette machine à glace transforme vos préparations en glaces onctueuses avec une rapidité impressionnante. Et pour vous faciliter l’entretien, tous les éléments (cuves, couvercles, pale) sont détachables et sont compatibles avec le lave-vaisselle, ce qui rend le nettoyage très simple.