Niantic s’associe à Nintendo pour créer un jeu Pikmin façon Pokémon Go

Niantic, le studio derrière Pokémon Go, a annoncé un partenariat avec Nintendo. Dans la foulée, la firme a déclaré travailler sur un jeu Pikmin en réalité augmentée qui devrait reprendre la formule de son précédent succès. D’autres licences Nintendo pourraient également être adaptées sur smartphone.

Niantic va développer un jeu Pikmin en réalité augmentée. La nouvelle a été annoncée en même temps qu’un partenariat avec Nintendo, détenteur de la licence dont le 3e opus est sorti sur Switch après une première version sur Wii U en 2013. Le jeu devrait reprendre les codes en réalité augmentée imposés par Pokémon Go, avec « une application qui inclut des activités de gameplay qui encourage la marche et rend celle-ci plus agréable », selon Niantic.

On n’en sait pas beaucoup plus sur le titre pour le moment, sinon qu’il est développé par le studio de Tokyo et qu’il devrait être dévoilé dans le courant de l’année. La firme devrait communiquer d’autres détails « dans les prochains mois ». Après s’être emparé de la saga Harry Potter avec Harry Potter Wizards Unite, Niantic s’offre donc les droits d’une autre licence très appréciée par les joueurs du monde entier. D’après les informations actuelles, il est même possible que d’autres titres Nintendo soient adaptés sur smartphone.

La formule Pokémon Go s’étend aux jeux Nintendo

« La technologie de réalité augmentée de Niantic a permis d’expérimenter le monde comme si les Pikmin vivaient parmi nous », a réagi Nintendo. « En se basant sur la volonté de rendre la marche agréable, notre mission est de proposer aux joueurs une nouvelle expérience différente des jeux traditionnels. Nous espérons que les Pikmin et cette application deviendront de véritables partenaires de vie ».

En effet, la licence Pikmin repose sur un gameplay qui pousse à l’exploration, et ce, dans un monde très ressemblant au nôtre. La volonté de le retranscrire en réalité augmentée prend donc tout son sens. De plus, il semblerait que ce partenariat vise sur le long terme. On peut ainsi espérer que Niantic reprenne d’autres licences Nintendo pour les adapter à sa formule. On imagine que les joueurs ne rechigneront pas à voir leurs personnages préférés de Smash Bros ou Zelda prendre vie dans leur environnement.

