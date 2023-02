Netflix : préparez-vous à voir de plus en plus de voitures électriques dans les séries

Netflix a décidé de s'engager en faveur des motorisations électriques. Via un partenariat avec General Motors, le leader mondial du streaming compte augmenter la présence de véhicules électriques dans les émissions et films produits par ses soins.

Comme vous le savez peut-être, les services de streaming sont loin d'être bons pour la planète. Comme le dévoilait une étude publiée en 2021 par des chercheurs de l'université de Bristol, 1 heure de streaming sur Netflix émet autant de CO2 que 40 minutes de climatisation, soit près de 100 grammes.

En 2021, le bilan carbone de la plateforme était d'environ 1,5 million de tonnes de CO2, dont plus de la moitié provenait de la production physique des séries et films proposés dans le catalogue. Face à ces résultats alarmants, Netflix s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2030.

Mais ce n'est pas tout, puisque nous venons d'apprendre que Netflix a signé ce 3 février 2023 un nouveau partenariat avec General Motors, le célèbre constructeur automobile américain. Plus précisément, le service de streaming a décidé de se joindre à l'opération “Everybody In” lancée par GM en 2021. Cette campagne, pensée pour mettre en avant l'électrification du parc de General Motors, invitait également d'autres entreprises à prendre le virage de l'électrique.

Netflix s'engage à utiliser plus de voitures électriques dans ses séries

C'est justement ce que vient de faire Netflix. Pour ce faire, la plateforme s'engage à augmenter la présence de véhicules électriques dans les séries et films qu'elle produit, ou bien le cas échéant, de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire l'impact écologique de ses productions.

“Le divertissement a un impact énorme sur la culture. Nous voulons rendre les VE célèbres sur le streaming, le petit et le grand écran afin de construire une culture VE par le biais de récits qui intègrent les expériences de conduite et de possession d'une VE”, a déclaré Deborah Wahl, directrice marketing mondial de GM.

D'après Netflix, dans le courant de l'année 2023, les utilisateurs pourront apercevoir certains modèles électriques de GM (notamment la Chevrolet Bolt EUV, le GMG Hummer EV Pickup et la Cadillac LYRIQ) dans des films et séries à venir, comme Love is Blind, Queer Eye et Unstable. “Des tendances de danse de TikTok inspirées par Mercredi aux discussions réfléchies sur le changement climatique avec Don't Look Up, nous savons que le divertissement peut stimuler le fandom et inspirer des connexions”, assure Netflix de son côté.

De quoi s'engager pour la planète tout en faisant un beau coup de pub pour les modèles électriques de General Motors. Pour marquer d'une pierre blanche cette association, un spot publicitaire présentant l'engagement des deux entreprises (avec Will Ferrel en tête d'affiche) sera diffusé lors du Super Bowl 2023 ce 12 février.