Netflix lance ses premiers jeux, un capteur photo 200 MP pour le Xiaomi 12, l’iPhone 13 brave les superstitions, le récap

Les premiers jeux Netflix sont disponibles sur Android, encore plus de mégapixels pour le Xiaomi 12 dont la caméra passerait à 200 MP, Apple aurait décidé de conserver la numérotation 13 pour son nouveau smartphone malgré les superstitions, c’est le récap’.

LES PREMIERS JEUX VIDÉOS NETFLIX SONT DISPONIBLES

Les Polonais ont désormais l’occasion de tester les tout premiers jeux vidéo disponibles dans le catalogue Netflix. La compagnie souhaite d’abord se concentrer sur les jeux mobiles avant de se déployer sur plusieurs plateformes à l’avenir. Une poignée d’utilisateurs Android peuvent donc découvrir les deux premiers jeux développés par le géant du streaming : Stranger Things 1984 et Stranger Things 3. Pour profiter des titres, il est nécessaire d’avoir souscrit à un abonnement Netflix. Pour l’instant, contrairement aux films et séries, les jeux ne tournent pas au sein de l’application Netflix et doivent être téléchargés et installés via le Play Store.

LE XIAOMI 12 UTILISERAIT UN CAPTEUR PHOTO DE 200 MP

Selon le célèbre leaker Digital Chat Station, Xiaomi aurait décidé d’augmenter le nombre de mégapixels du capteur principal du Xiaomi 12 par rapport à la génération actuelle. La prochaine génération de smartphones haut de gamme de la marque pourrait donc utiliser une caméra de 200 MP, permettant probablement d’augmenter la netteté des images et de recadrer plus facilement les clichés. D’après Digital Chat Station, Xiaomi continuerait d’utiliser un deuxième capteur ultra grand-angle très performant ainsi qu’un périscope, qui conserverait un zoom optique 5X.

LA PROCHAINE GÉNÉRATION D’IPHONE PORTERA BIEN LE NUMÉRO 13

Malgré les protestations, les superstitions et l'absence de grandes nouveautés, Apple aurait choisi de conserver le nom iPhone 13. Une photo volée de l'emballage des smartphones apparue récemment sur le réseau social chinois Sina Weibo est en effet venue confirmer le nom de la gamme quelques semaines avant la keynote qui devrait se tenir le mardi 7 septembre 2021. La languette, qui semble bien authentique, porte la mention “iPhone 13. Designed by Apple in California. Assembled in China”. L'image a été relayée sur Twitter par DuanRui, un internaute qui partage régulièrement des photos et informations fiables.

