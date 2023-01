Netflix : Amazon Prime Video pourrait bien se réserver l’exclusivité de Mercredi, voici pourquoi

Amazon a racheté le studio Metro-Goldwin-Mayer. La compagnie s'offre un énorme catalogue qui permet de faire jeu égal avec Netflix. Les fans de Mercredi craignent que la série ne passe sur Amazon Prime Video.

Le rachat par Amazon de MGM pour la somme de 8,5 milliards $ a modifié les équilibres de l’industrie hollywoodienne et du streaming. Prime Video est mieux que jamais équipé pour lutter sur les terres de Netflix, le leader incontesté en la matière. En prenant les rênes du centenaire studio de cinéma, le géant du commerce en ligne a mis la main sur un catalogue phénoménal, et niveau prestige, pèse désormais 180 Oscars.

En plus de décupler l’offre de sa plateforme de streaming, Amazon pourrait également jouer un vilain tour à son meilleur ennemi. Le bruit court que Mercredi pourrait changer de diffuseur. La série, actuellement disponible sur Netflix, fait un véritable carton, avec plus d’un milliard de vues en moins d’un mois. Étant donné son succès, même si rien n’a encore été confirmé, il est fort probable qu’elle connaisse une deuxième saison. Sera-t-elle hébergée sur Amazon Prime Video plutôt que sur Netflix ? Ce n’est pas impossible, et ce serait très ennuyeux pour nombres d’internautes : en rachetant MGM, Amazon a également pris possession de MGM Television.

Amazon possède maintenant les droits de la Famille Addams et de Mercredi

Désormais, Amazon possède les droits de La Famille Addams et de tous ces produits dérivés, Mercredi y compris. Les spéculations vont donc bon train concernant l’avenir de la série sur Netflix. Une telle perte serait catastrophique. Mercredi est le deuxième plus gros chiffre en termes de vues pour la plateforme, et seul Stranger Things peut se vanter d’avoir fait mieux.

Sur quelle plateforme la série sera-t-elle diffusée ? Nul ne le sait encore, mais les représentants de la Metro-Goldwyn-Mayer se veulent rassurants : « MGM crée des programmes pour tous types de plateformes et de diffuseurs, et son acquisition par Amazon ne change rien à cela. La vente n’a aucun impact sur nos contrats existants ». Dans l’immédiat, Amazon n’a, en apparence, pas l’intention de se réserver l’exclusivité du contenu MGM. Les négociations de renouvellement entre Netflix et MGM Television s'annoncent ardues.