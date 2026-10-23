Mort du format physique : après le jeu vidéo, Sony condamne ses lecteurs DVD Blu-ray

C’est finalement un revirement stratégique total qu’est en train d’effectuer Sony vis-à-vis du format physique. Alors que les jeux PlayStation se vendront uniquement en dématérialisé à partir de 2028, voilà que le constructeur laisse également peu à peu mourir sa gamme de lecteurs DVD Blu-ray.

Sony n’en démord pas : vous allez devoir vous passer du format physique, que vous le vouliez ou non. Au début de l’été, la firme japonaise annonce la fin de la production de DVD pour ses jeux PlayStation. Depuis, la colère ne s’est toujours pas calmée du côté des joueurs. Malgré tout, le constructeur garde le cap. On s’est mis à dos des millions de joueurs ? Qu’à cela ne tienne, on peut encore s’attaquer aux cinéphiles.

Alors même que les ventes de DVD et Blu-ray ont légèrement repris du poil de la bête ces dernières années, il semblerait que Sony soit également en train de quitter ce navire. C’est en tout cas ce que suggère le revendeur japonais Kunkotu, qui nous informe ne plus recevoir de lecteur UBP-X700/K de la part du constructeur depuis ce jeudi 22 octobre. Une situation qui n’a rien d’anodin. L’UBP-X700/K est le dernier lecteur Blu-ray autonomie commercialisé par la marque.

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Sony pourrait stopper la vente de ses lecteurs Blu-ray

Autrement dit, si la fin de la production du lecteur est avéré, la PS5 deviendrait le dernier appareil fabriqué par Sony capable de lire des Blu-ray. Encore faudrait-il être muni d’un modèle équipé d’un lecteur de disques. Inutile de préciser qu’au rythme où vont les choses, on imagine mal que cela sera le cas de la PS6. À la limite, il est probable que la firme commercialise un lecteur externe. Dans sa grande bonté.

Ce n’est pas le premier signe de l’abandon du format Blu-ray de la part de Sony. L’année dernière déjà, le fabricant annonçait la fin de la production des Blu-ray enregistrables. Cette année, ce fût au tour de ses enregistreurs de mettre un pied dans la tombe. L’arrêt de la production de ses lecteurs n’est donc que la prochaine étape logique. L’annonce officielle n’a pas encore eu lieu. À l’heure actuelle, son lecteur BDP-S1700/K est toujours en vente au Japon.