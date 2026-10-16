Le premier ordinateur d’Apple se vend 1,15 million de dollar grâce à une lettre de Steve Jobs

Une nouvelle vente aux enchères a rendu très riche un propriétaire d’Apple-1, qu’il a laissé partir pour 1,15 million de dollars. L’ordinateur en question a déjà beaucoup circulé, se revendant à plusieurs reprises, mais c’est la première qu’il est acheté à une telle somme. Une prouesse qu’il doit à un petit détail de la main de Steve Jobs.

Apple-1
L’Apple-1 de 1976. Crédits : Karl Baron

Si vous faites partie des rares personnes encore en possession d’un ordinateur antique, sachez que vous êtes assis sur une véritable mine d’or. Les premiers PC d’Apple notamment s’arrachent contre une petite fortune depuis quelques années. En mars 2025, un Apple-1 d’origine se vend à 375 000 dollars. Quelque mois plus tard, un autre part pour 475 000 dollars. Mais ce n’est rien comparée à la vente qui vient de se conclure.

La maison de ventes aux enchère Bonhnams vient en effet de conclure une transaction historique. 1 148 200 dollars, c’est le prix auquel est parti un autre ordinateur Apple-1, soit légèrement plus que les 600 dollars et quelques auquel était vendue la machine lors de son lancement, en 1976. Un peu trop ? Peut-être, mais il fait souligner qu’il ne s’agit pas de n’importe quel Apple-1.

Sur le même sujet — L’iPhone original d’Apple vendu aux enchères pour 40 000 € dans sa boîte

Cet Apple-1 à l’histoire rocambolesque se vend à plus d’un million de dollars

Peu de temps après la sortie de l’Apple-1, un certain Fred Hatfield fait l’acquisition de l’ordinateur, fabriqué par ce qui était alors une entreprise relativement méconnue. En 1978, celui-ci contacte le constructeur pour se plaindre du manque d’applications installées sur la machine. Il reçoit quelques jours plus tard une réponse par courrier, l’invitant à remplacer son ordinateur par un Apple-2, le nouveau modèle fraîchement sortie. Une lettre écrite par Steve Jobs.

Fred Hatfield refuse, entre autres parce qu’il lui fallait tout de même débourser 400 dollars supplémentaires pour conclure la transaction. En 2012, il finit par s’en séparer, non sans toucher une petite plus-value, puisqu’il revend l’ordinateur pour 40 000 dollars. Son nouveau propriétaire a alors la bonne idée de non seulement converser la lettre de Steve Jobs, mais en plus de faire signer la carte-mère par Steve Wozniack. Résultat : en 2023, l’Apple-1 se vend aux enchères pour 666 150 dollars. Avant de repartir pour presque deux fois ce prix en 2026, donc.


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