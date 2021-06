Mon Petit Placement : la valeur sûre pour investir en ligne simplement et efficacement

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Mon Petit Placement.

Mon Petit Placement est né d’un constat simple : il est bien difficile pour les petits épargnants de placer leurs économies. La fintech lyonnaise, bien décidée à casser les codes, a donc créé une interface permettant à n’importe qui d’investir facilement, sans avoir besoin d’être un expert et dès 300€.

Un service innovant et facile à prendre en main

Alors que le livret A ne rapporte plus grand-chose, Mon Petit Placement propose une offre à la fois simple et innovante. Avec cette solution, placer son argent ne requiert pas de passer par une banque. Un premier bon point alors que les horaires d’ouverture des agences sont restreints et les rendez-vous physiques souvent à rallonge ! Vous pouvez donc gérer vos placements quand bon vous semble, le soir après le travail ou le week-end par exemple. Et pas besoin de se déplacer, tout se passe en ligne, un gain de temps appréciable.

L’un des points forts de la plateforme est justement son fonctionnement adapté aux contraintes et aux besoins de ses utilisateurs avec un parcours pensé pour être le plus intuitif possible. Mon Petit Placement met ainsi la technologie au service de l’expérience utilisateur pour nous faciliter la vie. Il suffit de se rendre sur le site, de cliquer sur le bouton “Je démarre” et de compléter un bref formulaire pour commencer.

Ceci fait, Mon Petit Placement va vous proposer un investissement adapté à votre situation. Vous pourrez alors recevoir une vidéo de conseil personnalisé, voire choisir l’option d’un appel avec un membre de l'équipe afin de pouvoir interagir avec votre interlocuteur et lui poser des questions. Une procédure qui est gratuite et ne vous engage à rien, vous restez maître de décider si vous souhaitez aller plus loin par la suite. En cas de doute, il reste possible d’appeler ou de passer par le chat à tout moment, le service client est très réactif.

Le placement haut de gamme pour tous

La plateforme est bien sûr sécurisée, et les données personnelles et bancaires sont protégées. Les placements peuvent être suivis depuis le dashboard, qui offre un aperçu clair de la situation en temps réel.

Il est possible de récupérer son argent à tout moment et sans frais en cas besoin. Notons que le modèle de rémunération est particulièrement innovant et attractif : Mon Petit Placement ne se rémunère que si votre placement performe, et uniquement sur les gains réalisés. Un vrai combo gagnant gagnant où la fintech aligne ses intérêts avec ceux de ses utilisateurs !

Ce modèle est un gage de confiance puisque la plateforme a donc tout intérêt à vous proposer des placements performants. Mon Petit Placement vous donne d’ailleurs accès à des produits financiers haut de gamme normalement réservés aux plus fortunés, comme JP Morgan, Pictet ou encore Lazard et c’est là que réside un autre attrait du service : il s’agit d’une porte vers des portefeuilles d’investissement performants. Et ici, pas besoin d’être riche pour en profiter, il est possible de commencer à partir de 300 euros.

Pourquoi choisir Mon Petit Placement ?

Mon Petit Placement est une bonne alternative pour réveiller son épargne endormie et faire travailler ses économies simplement, que vous soyez novice ou plus initié. Les produits financiers proposés sont performants et visent une rentabilité plus intéressante que celles proposée par un simple Livret A ou par les offres classiques des banques traditionnelles. Et surtout, le service est très simple à utiliser, 100% en ligne, ce qui le rend accessible à tous, même aux petits épargnants qui n’ont qu’un budget limité à investir.

Et nous vous proposons un bon plan pour vous lancer : en renseignant le code PHON30 lors de l’inscription, vous pouvez profiter d’une réduction de 30% sur les commissions à la performance.

