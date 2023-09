Minitel en 2023 : ni mort ni enterré, il est encore actif, voici comment vous connecter à l’ancêtre d’Internet

On le croyait mort, abandonné dans les oubliettes de l’histoire de l’informatique. Mais non, il bouge encore ce glorieux précurseur d’Internet : le Minitel est toujours vivant, grâce à une communauté de geeks passionnés.

Jelora est un internaute qui se définit comme un « mec au look goth/métalleux qui bricole du vieux matos et conçoit des trucs électroniques ». Les fans de brocante et d’archéologie informatique remarqueront que ses publications donnent souvent à voir des appareils analogiques qui datent d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. Les captures d’écran d’un Minitel encore en activité, par exemple.

Dès 1982, le « Médium interactif par numérisation d’information téléphonique », autrement appelé Minitel, permet aux Français de consulter l’annuaire téléphonique, de se rendre sur des sites de jeux ou de rencontre. Ces services étaient facturés en fonction de la durée des communications, et nécessitaient une connexion au réseau téléphonique analogique de l’époque. Si, à son apogée, il équipe pas moins de 6,5 millions de foyers hexagonaux, son exploitation commerciale cesse en 2012.

Le réseau Minitel est encore actif, de nombreux passionnés l’entretiennent

Cela dit, il est toujours possible d'exploiter un serveur personnel basé sur cette technologie. Jelora gère ainsi un microserveur Minitel sur lequel il est possible de se connecter et de chatter en direct avec des utilisateurs du monde entier. Sur Twitter, Jelora partage son étonnement en constatant que le serveur de son chat Minitel accueille des visiteurs du monde entier, un utilisateur lui passant même « un coucou du Canada », un pays où trouver un Minitel tient de la gageure : ces terminaux informatiques étaient principalement réservés aux utilisateurs français.

Depuis le Canada ?!

Il y a des gens qui se connectent au serveur Minitel depuis partout dans le monde !

Je crois que c’est l’utilisateur le plus lointain là ! pic.twitter.com/Bsc2V8UpDG — 𝕁𝔢𝔩𝔬𝔯𝔞 🦇📼 (@[email protected]) (@jelora119) September 7, 2023

Si vous aussi vous êtes amateur de technologie vintage et que vous possédez encore un Minitel, n’hésitez pas à vous connecter sur le serveur de Jelora. Il nous donne la marche à suivre :