Microsoft permet désormais de se passer de mot de passe pour déverrouiller son compte

Pour lutter contre les piratages incessants, Microsoft a trouvé la solution idéale : supprimer complètement son mot de passe. Dorénavant, il est possible de se connecter à son compte Microsoft via d’autres dispositifs comme Windows Hello ou les outils biométriques. On vous explique comment ça fonctionne.

« Les attaques courantes telles que le phishing, la pulvérisation de mots de passe et le bourrage d’identifiants reposent sur une vérité immuable : lorsqu’il s’agit de mots de passe, le comportement humain est prévisible ». Le constat de Microsoft est inquiétant et pourtant, il repose sur un fait indiscutable : un mot de passe est, par essence, devinable. Il n’y a qu’à voir la liste des mots de passe les plus utilisés chaque année, dans laquelle on retrouve certaines pépites que l’on pensait depuis longtemps abandonnées.

Et c’est sans compter sur les multiples malwares capables de voler voire même de modifier le mot de passe de votre session Windows. Pour régler ce problème de taille, Microsoft a trouvé une solution pour le moins radicale : supprimer complètement le mot de passe de son compte. En effet, il est désormais possible de retirer ce dernier de son compte Microsoft. À la place, l’utilisateur peut choisir d’avoir recours à d’autres méthodes comme Microsoft Authentificator, Windows Hello ou des solutions biométriques.

Comment supprimer son mot de passe de son compte Microsoft

« Comme les attaquants n’ont besoin que d’un seul mot de passe pour pénétrer dans un compte et commencer à infiltrer une organisation, il est alarmant de constater qu’une personne sur 100 “protège” un compte critique avec des mots de passe faciles à deviner », commente l’éditeur de Redmond. Ce dernier rappelle en outre que l’apparition de l’authentification en deux étapes a permis de réduire les risques de piratage de 99,9 %. Malgré tout, les hackers commencent peu à peu trouver des méthodes pour contourner ce dispositif. « Tant que les mots de passe font encore partie de l’équation, ils sont vulnérables », conclut Microsoft.

Il ne suffit que de quelques étapes pour supprimer son mot de passe Microsoft. Voici la marche à suivre :

Rendez-vous sur le site de Microsoft

Connectez-vous à votre compte

Rendez-vous dans Mon compte > Sécurité > Options de sécurité avancées

Vérifiez votre identité

Dans la rubrique Sécurité supplémentaire , activez l’option Compte sans mot de passe

, activez l’option Suivez les instructions à l’écran pour choisir votre méthode de déverrouillage.

Microsoft précise que cette fonctionnalité sera prochainement disponible dans Azure. Ce sera alors à l’administrateur de choisir la méthode de déverrouillage du compte. Si malgré tout vous souhaitez conserver votre mot de passe, on vous conseille de consulter notre guide pour sécuriser au mieux votre compte.

