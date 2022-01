Microsoft Edge : gérer ses mots de passe ne sera bientôt plus un calvaire

Microsoft travaille sur une nouvelle fonction pour améliorer le gestionnaire de mot de passe du navigateur Edge. Vous aurez bientôt la possibilité d’ajouter manuellement un identifiant. Et vous pourrez surtout les modifier, qu’il s’agit du mot de passe ou de votre login et de l’URL de connexion. La fonction est disponible dans la version Canary d’Edge et pourrait bientôt arriver dans la version standard.

Même si les deux navigateurs web fonctionnent sur les mêmes bases, Microsoft et Google n’implantent pas les mêmes fonctions et n’utilisent pas la même interface. Bien sûr, les deux firmes s’inspirent l’une de l’autre. Et parfois c’est une très bonne chose, notamment pour l’utilisateur final. Microsoft a récemment pris la décision de réintégrer les flux RSS dans Edge, comme Google avec Chrome.

Lire aussi – Microsoft Edge : un jeu caché s’active quand il n’y a plus de connexion Web

Autre bonne nouvelle, Microsoft s’intéresse au gestionnaire des mots de passe de son navigateur afin que ce soit aussi facile qu'avec Chrome. La firme de Redmond travaille sur une nouvelle fonction qui permet d’ajouter des mots de passe manuellement. Un bouton devrait très bientôt apparaitre dans le gestionnaire de mot de passe permettant de saisir à la main l’URL, le nom d’utilisateur et le mot de passe pour un site web. Il permettra aussi de modifier ces identifiants si vous avez fait une erreur, ou si le site a changé d’adresse.

La gestion des mots de passe dans Microsoft Edge va être plus pratique

Dit comme cela, cette fonction n’est pas révolutionnaire. Et pourtant, si vous utilisez Edge, vous avez peut-être été confrontés à une situation frustrante. Quelques exemples. Vous arrivez sur un site web. Vous entrez votre login et votre mot de passe. Un pop-up apparait vous invitant à saisir votre mot de passe. Mais vous n’appuyez pas au bon endroit. Vous devez alors vous déconnecter et recommencer. Avec cette fonction, vous pourrez entrer les informations à postériori.

Autre exemple. Certains sites proposent d’entrer le mot de passe sur une page différente du login. Quand Edge enregistre votre mot de passe, il ne l’associe pas à votre identifiant. Grâce à cette nouvelle fonction, vous allez pouvoir corriger cela. Enfin, si vous avez changez de mot de passe, vous pourrez le modifier à loisir dans le gestionnaire au lieu de créer de multiples doublons. Et ce ne sont là que deux situations parmi bien d'autres.

L'ajout et la modification des informations de connexion n’est pas encore disponible pour tous les utilisateurs d’Edge. En effet, le bouton de modification a été découvert par nos confrères de Windows Lastest dans la version Canary du navigateur pour une période de test. Si cette dernière est concluante, elle arrivera très certainement dans la version globale.

Source : Windows Latest