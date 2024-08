Mettez vite à jour Waze sur votre iPhone si vous ne voulez pas manquer votre prochain rendez-vous, voici pourquoi

Une nouvelle mise à jour de Waze sur iOS corrige un bug qui pourrait bien vous faire arriver en retard à vos rendez-vous. Il est donc urgent d’installer la dernière version de l’application pour éviter tout désagrément.

Les applications comme Waze sont devenues essentielles pour planifier efficacement ses trajets. Cependant, elles ne sont pas exemptes de problèmes qui peuvent compliquer la vie des utilisateurs. Par exemple, un bug récent avait paralysé les commandes vocales de l’appli et empêchait les conducteurs de lancer la navigation à la voix. D'autres erreurs sur Android Auto redirigeaient les itinéraires vers Google Maps, peu importe l'application de navigation choisie.

Un problème similaire a été découvert sur iOS. Cette fois, un bug empêchait Waze de calculer correctement l'heure de départ en fonction des conditions de circulation en temps réel. Cela signifie que les utilisateurs, même en suivant les recommandations de l'application, pouvaient arriver en retard à leur destination, faute d'une estimation correcte du temps de trajet.

Ce bug sur Waze fausse les estimations de temps de trajet

La version 4.107 de Waze est désormais disponible sur iOS, et elle corrige ce bug. L'application peut à nouveau calculer précisément l'heure à laquelle l'utilisateur doit partir pour arriver à l'heure, en tenant compte des conditions de circulation en temps réel. Il est donc impératif d'installer cette mise à jour dès que possible pour garantir des trajets ponctuels et éviter toute mauvaise surprise.

Pour s'assurer que l’appli est à jour, il suffit d'ouvrir l'App Store, de taper sur l'icône de profil en haut à droite, puis de faire défiler la liste des mises à jour disponibles. Si Waze apparaît, il suffit de taper sur “Mettre à jour”. Sinon, vous pouvez activer les mises à jour automatiques dans les paramètres de votre iPhone pour garantir que votre app reste toujours à jour.

En plus de cette correction, Waze introduit régulièrement de nouvelles fonctionnalités pour renforcer la sécurité des conducteurs et rendre les trajets plus agréables. Par exemple, l'application alerte désormais les conducteurs lorsqu'ils approchent d'un changement de limitation de vitesse ou d'un radar. Elle peut aussi informer les utilisateurs du type de caméra qu'ils s'apprêtent à croiser, que ce soit pour contrôler la vitesse ou les feux rouges. De plus, une nouvelle fonctionnalité permettra bientôt de recevoir des instructions de navigation même lorsque l'écran de l'iPhone est verrouillé. Cette option sera disponible dès l’automne.