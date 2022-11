Malware Android : ces applications populaires volent vos données, désinstallez-les vite

Sur Android, quatre applications avec plus d’un million de téléchargements au compteur sont dangereuses pour votre smartphone. Repérées par Malwarebytes, elles vous volent vos données personnelles et téléchargent des publicités à votre insu.

Google est très vigilant en ce qui concerne les applications présentes sur son Play Store, mais parfois, certaines escroqueries passent entre les mailles du filet. C’est le cas de ces quatre applications repérées par Malewarebyte qui ont été téléchargées plus d’un million de fois. Si c’est votre cas, désinstallez-les sans attendre.

Ces quatre applications sont toutes l’œuvre d’un développeur nommé « Mobile apps Group ». Il s’agit de logiciels qui semblent tout à fait normaux et qui ont l’air utiles dans la vie de tous les jours : Bluetooth Auto Connect, Driver Bluetooth Wi-fi USB, Mobile Transfert Smart Switch ainsi que Bluetooth App Sender.

Des applications qui volent vos données

Il ne faut pas s’y tromper, il ne s’agit que de leurres. Une fois lancées, ces applications chipent toutes vos données personnelles et téléchargent des publicités à votre insu. Comme l’indique Malewarebytes, ils embarquent HiddenAds, un malware qui s’active quelques jours après la première ouverture. Il n’hésite pas à ouvrir Chrome dans des onglets secondaires pour télécharger des publicités, même lorsque votre smartphone est verrouillé.

Plus encore, ce malware télécharge une publicité vous avertissant que votre smartphone est plombé par un virus et qu’il faut télécharger un (faux) antivirus immédiatement. Ironique. Bref, si vous voyez ces applications sur le Store, fuyez ! Si vous les avez malheureusement déjà téléchargés, désinstallez-les au plus vite et changez vos mots de passe, on n’est jamais trop prudent.

Le fait qu’un million de personnes a déjà été pris au piège est alarmant, car cela montre que Google met du temps à réagir pour protéger ses clients. Ce grand nombre de téléchargements contribue aussi à les mettre en avant pour piéger encore plus de victimes. Ce n’est pas la première fois que ce genre d’app fait parler d’elle et sans doute pas la dernière. Avant de télécharger une application, prenez bien soin de vous renseigner sur le développeur et jetez un œil aux avis utilisateurs ainsi qu’à la page de présentation.

