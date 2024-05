Mais quelle est cette étrange mise à jour déployée par Samsung pour les Galaxy S24 Ultra et S23 Ultra ?

Les Galaxy S24 Ultra et S23 Ultra reçoivent une nouvelle mise à jour, qui n'était pas attendue. Le contenu de celle-ci est mystérieux.

Alors que Samsung connait quelques difficultés avec One UI 6.1 sur certains modèles de Galaxy, qui ont vu leur autonomie chuter depuis l'installation de la mise à jour, un update que l'on n'attendait pas vient de faire son apparition sur les Galaxy S24 Ultra et Galaxy S23 Ultra. Les numéros de build respectifs sont S928BXXU2AXE4 et S918BXXU5CXE1.

Le patch notes publié par Samsung pour accompagner cette mise à jour est avare en informations. Nous apprenons seulement que “le comportement de l’appareil a été amélioré” en termes de stabilité et de fiabilité, et que la sécurité des appareils a progressé. SamMobile rapporte que, selon des témoignages d'utilisateurs, la mise à jour corrige un problème de cliquetis lors de l'enregistrement de vidéos dans certaines situations. Cela concernerait avant tout le Galaxy S24 Ultra, puisque le S23 Ultra avait fait l'objet d'un souci similaire, mais déjà réparé par un précédent update.

Une mise à jour pour corriger un bug de la caméra ?

Ces deux mises à jour sortent de l'ordinaire à bien des égards. Déjà, elles ne sont pas intégrées au patch de sécurité mensuel et viennent s'intercaler entre les updates de mai et de juin 2024. Pour le Galaxy S23 Ultra par exemple, nous n'avions eu aucune mise à jour hors patch mensuel habituel depuis le déploiement de One UI 6.1. Samsung a donc estimé qu'il valait mieux les publier sans attendre l'update prévu en juin. Peut-être que les changements devaient dans un premier temps être intégrés à la mise à jour de mai, mais qu'ils n'ont finalement pas pu y être ajoutés dans les délais.

L'autre interrogation concerne la disponibilité de cette mise à jour. Pour l'instant, seuls les possesseurs d'un S24 Ultra ou S23 Ultra situé en Thaïlande est en mesure d'accéder à l'update de manière conventionnelle. Samsung n'a pas communiqué de calendrier pour les autres marchés à ce jour.

Pour vérifier si une mise à jour est disponible sur votre appareil, rendez-vous dans Paramètres > Mise à jour du logiciel, puis appuyez sur Téléchargement et installation. Le système vous indique alors si une mise à jour peut être installée.

Source : SamMobile