Apple annonce la date de lancement du premier MacBook Pro OLED tactile

On l’attendait, il arrivera dès la semaine prochaine. Apple confirme la date de présentation de son prochain MacBook Pro, attendu pour la première fois avec un écran OLED tactile.

On en parle depuis des mois, son annonce est imminente. Le premier MacBook Pro OLED va faire son apparition dans une dizaine de jours. Apple nous donne rendez-vous le 28 octobre 2026 pour découvrir cette évolution tant attendue du PC portable haut de gamme de la marque. L’événement de présentation se tiendra à 18 h (heure de Paris) à Los Angeles, ce qui fait penser qu’on aura droit à un marketing plus poussé que pour les dernières annonces produits d’Apple, qui se contentaient de communiqués de presse à 15 h. C’est un signe qu’il s’agit d’un lancement considéré comme important par la firme.

D’après les dernières indiscrétions, Apple devrait révéler des MacBook Pro dotés d’écrans OLED de 14 et 16 pouces. Ils devraient être plus lumineux que la génération précédente. OLED oblige, on s’attend aussi à des noirs purs, à un contraste plus marqué et à une colorimétrie encore plus précise qu’actuellement. Cerise sur le gâteau, l’écran serait aussi tactile, brouillant toujours plus les pistes avec l’iPad. Cette nouveauté implique forcément de grands bouleversements logiciels pour adapter macOS aux contrôles tactiles.

Le MacBook Pro OLED tactile en 14 et 16 pouces, un MacBook Pro LCD en 14 pouces avec puce M6

L’affichage des MacBook Pro disposerait aussi d’un Dynamic Island, comme sur les iPhone, permettant de supprimer l’encoche. Là encore, une refonte en profondeur de macOS est attendue pour en tirer parti. Les appareils seraient aussi plus légers grâce à un travail de design au niveau de châssis. Les MacBook Pro OLED de 2026 conserveraient par contre les même puces M5 Pro et M5 Max qu’on connaît actuellement. Les innovations concernent donc surtout l’écran et la conception, pas forcément les performances et l’autonomie, qui sont déjà excellentes par ailleurs.

Un MacBook Pro d’entrée de gamme avec écran LCD de 14 pouces devrait toujours faire partie du catalogue. Il passerait quant à lui d’une puce M5 à une puce M6. Un nouvel iMac est aussi attendu, là encore avec puce M6, comme le récent Mac mini. Enfin, un iPad mini OLED serait également au programme.