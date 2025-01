L’iPhone 17 Pro va s’améliorer en zoom et pour les selfies

Les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max pourraient embarquer deux nouveaux capteurs photo. La définition du téléobjectif utilisé pour les zooms serait multipliée par quatre, celle de la caméra selfie doublerait.

Les constructeurs de smartphones ont de plus en plus de mal à innover pour inciter les consommateurs à adopter les nouveaux modèles. Leur dernière lubie est l'IA, mais bien souvent, c'est au niveau de la photo que sont opérés des changements pour améliorer l'expérience proposée par la génération antérieure. Apple préparerait d'ailleurs quelques nouveautés à ce sujet pour ses prochains iPhone.

Selon les informations de Digital Chat Station, un leaker chinois réputé, la firme américaine va modifier deux capteurs photo pour ses iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Le téléobjectif périscopique passerait de 12 à 48 MP, et offrirait toujours un zoom optique 5x. Cette hausse sensible de la définition devrait permettre une meilleure qualité des clichés capturés avec cette optique.

Trois capteurs photo 48 MP pour les iPhone 17 Pro ?

Les 48 MP peuvent être utilisés pour effectuer de la fusion de pixels, afin d'obtenir une meilleure captation de la lumière. Si c'est le cas, les photos sortiraient toujours en 12 MP, mais gagneraient tout de même en netteté et en détails. Une autre option serait de produire des clichés en 48 MP, ce qui permettrait entre autres d'améliorer plus facilement le zoom numérique des appareils, bien moins performant que le zoom optique sur les iPhone.

Les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max ne seraient plus équipés d'aucun capteur de 12 MP puisque la caméra frontale évoluerait également. Dans son cas, elle doublerait le nombre de pixels de 12 à 24 MP, de quoi prendre des selfies de meilleure facture. Le capteur grand-angle principal ainsi que l'ultra grand-angle conserveraient quant à eux 48 MP, comme sur les iPhone 16 Pro.

Les fuites relatives aux prochains iPhone sont encore rares, mais on évoque un Dynamic Island à taille réduite sur l'iPhone 17 Pro Max, le retour à un cadre en aluminium plutôt qu'en titane sur les modèles Pro, ou encore un tout nouveau bloc photo horizontal, comme sur les Pixel, ce qui constituerait un changement de design majeur.

Source : Digital Chat Station