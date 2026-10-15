L’iPhone 15 passe à moins de 400 € avec une garantie de 30 mois, c’est le moment de changer de smartphone !

Vous avez un budget restreint, mais rêvez de vous offrir un iPhone ? En choisissant un modèle d’une précédente génération, vous pouvez faire une bonne affaire. Ainsi, l’iPhone 15 affiche aujourd’hui un excellent rapport qualité-prix. Certideal le propose en reconditionné à seulement 396,99 € alors qu’il fallait 969 € à sortie !

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Le marché des appareils reconditionnés ne cesse de grandir en France. Et pour cause, ça permet de donner une seconde vie à des appareils toujours en excellent état d’utilisation tout en ayant la garantie de faire une bonne affaire.

Affiché à partir de 969 € à sa sortie, l’iPhone 15 est aujourd’hui disponible à petit prix sur Certideal. Le spécialiste des produits Apple reconditionnés en France le propose en effet à 396,99 € avec 128 Go d’espace de stockage. C’est tout simplement un prix sacrifié pour ce smartphone puissant toujours capable de faire tourner des applications exigeantes. Et cerise sur le gâteau, vous disposez de la garantie 30-30. Ça signifie que vous avez 30 jours pour être satisfait ou remboursé, et que vous disposez d’une garantie de 30 mois pour vous assurer du bon fonctionnement de votre smartphone dans le temps.

Certideal : le spécialiste des appareils Apple reconditionnés qui brade des iPhone

Le marché du reconditionné en France est en forte croissance, mais les revendeurs ne sont pas toujours sérieux. Pour éviter les éventuelles déconvenues, il est préférable de passer par des sites reconnus. C’est le cas de Certideal qui propose depuis plus de 10 ans des produits Apple reconditionnés en France.

L’entreprise française vérifie minutieusement chaque appareil, les répare dans leur propre atelier avant de les revendre avec une garantie de 30 mois. De plus, Certideal vous permet de tester votre smartphone pendant 30 jours. Si l’iPhone ne vous convient finalement pas, vous pouvez le renvoyer pour être remboursé. Vous pouvez ainsi faire votre achat sans prise de risque.

Enfin, le SAV est également en France et est en contact direct avec les spécialistes de l’atelier. Vous avez donc la certitude d’une prise en charge rapide en cas de problème.

Pourquoi acheter un iPhone 15 en 2026 ?

L’iPhone 15 n’est certes pas le dernier modèle sorti, il reste aujourd’hui encore un excellent smartphone, à la fois performant et peu énergivore. Sous le capot, on retrouve une puissante puce A16 Bionic avec GPU 5 cœurs. Il est ainsi capable de faire tourner des applications gourmandes et ne craint pas les utilisations intensives. De plus, vous profitez d’une belle autonomie qui peut atteindre les 26 heures de lecture vidéo.

Par ailleurs, l’iPhone 15 est doté d’un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces qui dispose d’une définition de 2 556 x 1 179 pixels et d’un taux de rafraichissement de 60 Hz. Vous profitez ainsi d’une expérience fluide, avec des images contrastées, colorées, et lumineuses.

Côté photo, l’iPhone 15 ne déçoit pas. En plus de la caméra avant de 12 MP qui permet de réaliser des selfies détaillés, il est doté de deux capteurs à l’arrière, à savoir un capteur principal de 48 MP couplé à un ultra grand-angle de 12 MP.