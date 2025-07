L’IA Copilot va prendre vie sous vos yeux, découvrez à quoi ressemble la nouvelle mascotte de Microsoft

Microsoft poursuit la personnalisation de Copilot, son assistant IA, avec une nouvelle expérience : Copilot Appearance. La firme de Redmond mise sur son nouveau personnage virtuel pour rendre les conversations plus naturelles, animées et « humaines ». Voici comment.

Microsoft investit pleinement dans le développement de l’intelligence artificielle, dont la clef de voûte semble être Copilot. L'entreprise a lancé l’an dernier une refonte majeure de son assistant intelligent en le dotant d’une voix et d’une vision. Le but ? Proposer des outils pratiques pour faciliter à tous l’accès à la technologie en simplifiant les tâches du quotidien.

Et aujourd’hui, Microsoft va encore plus loin dans la personnalisation de son assistant avec le lancement d’un nouveau personnage virtuel pour interagir avec l’utilisateur en temps réel : Copilot Appearance.

Microsoft donne une identité visuelle à son assistant intelligent avec Copilot Appearance

Copilot Appearance est la nouvelle expérience web de Microsoft visant à personnaliser son assistant intelligent. Conçue comme un compagnon numérique selon Mustafa Suleyman, PDG de Microsoft en charge de l’IA et des produits d'IA grand public de la firme – tels que Copilot, Bing et Edge –, elle prend la forme d’un personnage virtuel avec des expressions faciales en temps réel. Cette sorte de chamallow sourit, hoche la tête, lève un sourcil, se montre expressif, voire surpris, lorsqu’il vous parle. L’objectif est d’améliorer les conversations vocales en les rendant plus attrayantes, dynamiques, voire « humaines ». L’idée d’une mascotte virtuelle destinée à aider l’utilisateur n’est cependant pas sans rappeler Clippy, le compagnon Office sous forme de trombone doté d'une paire d'yeux, lancé par Microsoft dans les années 1990.

À propos de l’évolution de Copilot Appearance, Suleyman explique dans un épisode du podcast Colin & Samir Show que « Copilot aura certainement une identité permanente, une présence, une pièce où il vivra et vieillira ». Microsoft fait néanmoins preuve de prudence dans le déploiement de Copilot Appearance, nos confrères de The Verge rappelant que des chatbots conversationnels similaires auraient envoyé des messages malveillants à des adolescents, et les dérives liées à l’attachement des utilisateurs pour les IA.

Tout comme Web Guide qui s’inscrit dans le programme expérimental Search Labs de Google, Copilot Appearance n’est pour le moment accessible qu’aux États-Unis, au Royaume-Uni et Canada et à un nombre limité d’utilisateurs invités à tester la fonctionnalité via Copilot Labs. Microsoft n’a partagé aucun calendrier au sujet d’un potentiel déploiement global de Copilot Appearance, ni aucun détail de sa feuille de route. La firme de Redmond invite cependant les utilisateurs à partager leurs avis et leurs idées via sa communauté Discord. Reste à savoir si Appearance saura séduire les internautes, ou s’il rejoindra Clippy au rang des assistants détestés…