Les Xiaomi 17 et 17 Pro dévoilent un écran secondaire surprenant dans ce teaser alléchant

Xiaomi dévoile enfin le design de ses prochains smartphones haut de gamme. Les Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max apparaissent dans un teaser officiel publié aujourd’hui. Une surprise visuelle confirme l’arrivée d’une fonction encore très rare dans l’univers Android.

Le nom d’un smartphone n’est jamais anodin. Cette année, Xiaomi a volontairement sauté la série 16 pour passer directement au Xiaomi 17, une manière de s’aligner sur les iPhone 17 d’Apple. Le constructeur chinois adopte même les mêmes suffixes “Pro” et “Pro Max” pour ses modèles les plus avancés. Une stratégie assumée, qui vise à placer la marque face à son principal concurrent sur le segment haut de gamme. Mais au-delà du nom, la société veut aussi se démarquer avec un design inédit.

Xiaomi vient de publier un teaser vidéo officiel montrant pour la première fois les Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max. Ces deux modèles seront les premiers à intégrer la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 5 Elite, mais surtout à proposer un second écran à l’arrière. Ce petit écran situé sous le module photo promet des usages variés, encore rares sur le marché.

Xiaomi ajoute un écran arrière sur ses 17 Pro pour afficher l’heure, les applis ou les selfies

Xiaomi baptise cette innovation le “Magic Back Screen”. Selon les premières images, cet écran peut afficher différentes horloges numériques, des informations liées à certaines applications, mais aussi servir de retour visuel pour les selfies avec les capteurs arrière. Le design reste élégant, sans perturber l’équilibre visuel du smartphone. Ce concept rappelle le Mi 11 Ultra, sorti en 2021, qui proposait déjà un mini-écran à l’arrière, mais dans une version bien plus limitée.

Cette fois, Xiaomi semble vouloir aller plus loin avec un affichage plus grand et des fonctions plus complètes. Le teaser ne montre qu’une partie des possibilités, laissant penser que d’autres usages pourraient être révélés lors de la présentation officielle. Les Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max seront lancés en Chine d’ici la fin septembre. La commercialisation à l’international est prévue pour début 2026, mais le constructeur n’a pas encore confirmé de date précise. Il faudra donc attendre encore un peu pour découvrir toutes les fonctionnalités du second écran.