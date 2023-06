Les vols d’identité ont le vent en poupe : comment se protéger contre les usurpateurs ?

Créer de faux profils à votre nom et avec vos photos sur les réseaux sociaux pour se faire passer pour vous, utiliser votre identité en cas d’infraction ou de délit causant des amendes et des problèmes avec la justice, accéder à vos comptes en banque et à vos méthodes de paiement… Le vol d’identité fait des ravages sur internet et il est très difficile de se dépêtrer de ce genre de situation. Mais il est possible de s’en prémunir.

Le Centre de ressources sur le vol d'identité (ITRC) a publié un nouveau rapport alertant sur la recrudescence de signalements d'usurpation d'identité en ligne, qui atteignent un volume record au cours de ces derniers mois. Le ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique qualifie une usurpation d’identité comme une utilisation de données personnelles propres à vous identifier sans votre accord. “Une fois volées, ces informations peuvent servir aux usurpateurs pour nuire à votre réputation, réaliser des opérations financières ou commettre des actes répréhensibles en votre nom”, met en garde Bercy. C’est pourquoi il est primordial de se protéger contre ces tentatives d’usurpation d’identité, de plus en plus nombreuses et développées.

Réseaux sociaux, comptes bancaires, solutions de paiement…

D’après l’ITRC, les cybercriminels ciblent en priorité les comptes des impôts, les comptes bancaires, les comptes de paiement, les comptes de réseaux sociaux, les comptes pôle emploi et les comptes de permis de conduire. 55 % des délits d'identité signalés à l’organisme résultent d’informations d'identification compromises et 40 % d’une mauvaise utilisation des informations de connexion des utilisateurs. 61 % des victimes font état de la prise de contrôle de leur compte, alors que 32 % dénoncent la création d'un nouveau compte par un escroc, basé notamment sur les informations disponibles publiquement sur internet.

Les criminels ont réussi à adapter leurs tactiques pour tromper la vigilance des utilisateurs. Ils ont affiné leurs compétences en ingénierie sociale pour mieux persuader les gens de partager leurs données personnelles. Les fraudeurs abusent aussi plus fréquemment des données volées par le biais de violations de données. Les numéros de sécurité sociale sont particulièrement prisés pour l’obtention d’un emploi ou pour dissimuler leur identité aux autorités lorsqu’ils commettent des délits.

Parmi les escroqueries les plus signalées en 2022, l’usurpation d'identité du gouvernement est en bonne position. Les pirates se font passer pour une institution gouvernementale ou un organisme comme la CNIL pour piéger les utilisateurs. Des duperies au loto et autres jeux d’argent ou l’usurpation d’une entreprise légitime comme PayPal ou votre opérateur téléphonique sont également des méthodes privilégiées par les fraudeurs.

Que faire en cas d’usurpation d’identité ?

Si vous êtes victime d’usurpation d’identité, attendez-vous à une longue procédure pour voir le bout du tunnel. Le premier réflexe à avoir est de collecter tous les éléments prouvant l’infraction (captures d’écrans, URL des pages concernées, justificatifs, etc.), nous apprend le site du ministère de l’Intérieur.

Une fois en possession de ces pièces, vous pouvez prévenir le ou les sites sur lesquels l’usurpation d’identité a eu lieu pour demander la suppression des informations ou des faux comptes vous concernant. “Vous êtes par ailleurs en droit de déposer une plainte pénale auprès d’un commissariat de police, d’une gendarmerie ou du procureur de la République”, précise le gouvernement.

Vous pouvez être accompagné dans vos démarches par certains organismes, recensés sur le site cybermalveillance.gouv.fr. Mais l’option la plus sûre et qui vous facilitera grandement la vie est de faire en sorte de ne pas devenir une cible aisée et de rendre la tâche difficile aux usurpateurs d’identité en protégeant ses données.

Se prémunir des vols d’identité avec Bitdefender Digital Identity Protection

Personne n’est à l’abri des usurpations d’identité. Informations récupérées sur les réseaux sociaux, hameçonnage, fuite de données… Les possibilités sont nombreuses pour voler vos informations et les exploiter pour vous nuire. Même si vous prenez vos précautions, vos données peuvent se retrouver dans la nature sans que ce soit votre faute. On se souvient par exemple des cas récents de fuite de données de santé de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), ou de la violation de données visant la RATP. Administrations publiques, établissements de santé, votre entreprise, services en ligne dont vous possédez un compte… tous enregistrent et stockent vos données et sont susceptibles de les faire fuiter suite à une attaque ou à une négligence de sécurité.

Un outil intéressant pour ne pas être pris de court est Bitdefender Digital Identity Protection. Cette fonctionnalité surveille vos données (adresses email, numéros de compte bancaire, informations d'identité, dossiers médicaux…) en temps réel sur internet, y compris sur le dark web, pour s’assurer que vos informations personnelles n’ont pas fuité. Si c’est le cas, vous êtes automatiquement prévenu et savez immédiatement quel type de données sont concernées. Vous pouvez alors prendre des mesures rapides pour éviter que ces informations soient exploitées et protéger votre identité. Bitdefender Digital Identity Protection vous guide pas à pas dans ce processus pour garantir que vous prenez bien toutes les dispositions nécessaires à la prévention de l’usurpation de votre identité.

Vous accédez également à un tableau de bord octroyant une vision à 360° de toutes vos données personnelles disponibles sur le web. Cet aperçu de votre empreinte numérique permet d’identifier facilement quelles sont vos données sensibles et où elles se trouvent. Même les traces des services que vous n'utilisez plus, mais dont les données sont toujours présentes, sont affichées.

Bitdefender Digital Identity Protection est entièrement automatique et ne nécessite aucune manipulation de votre part. Vous n’avez même pas besoin d’installer de logiciel pour bénéficier de ses capacités. La première année d’utilisation est facturée 35,88 euros, soit l’équivalent de seulement 2,99 euros par mois. Il est aussi possible de souscrire à l’offre mensuelle. Grâce à la garantie 30 jours satisfait ou remboursé, vous pouvez essayer le service sans prendre de risque, votre argent vous est rendu si vous n’êtes pas convaincu.

Pour améliorer la sécurité de vos comptes et de vos données personnelles, Bitdefender propose également une suite antivirus complète, un gestionnaire de mots de passe et un service de VPN, réunis dans un seul abonnement.

Cet article est une publication sponsorisée par Bitdefender.