Apple et Samsung dominent aussi le marché en constante croissance du reconditionné

En ces temps d’inflation galopante, un article du Figaro nous apprend que les consommateurs se tournent toujours plus vers le marché des smartphones et des ordinateurs reconditionnés pour équiper leur progéniture avant la rentrée.

Selon la Confédération syndicale des familles, le prix des fournitures scolaires a augmenté de 11,3 % en un an. Une statistique très représentative de la situation économique dans laquelle se trouve actuellement le Français moyen. Quand les tarifs des smartphones et des ordinateurs ne font qu’augmenter, et le pouvoir d’achat, lui, ne fait que baisser. Dans ce contexte, comment équiper ses enfants (ou soi-même) sans pour autant grever son budget ?

L’achat d’articles de seconde main est de plus en plus prisé par les consommateurs. Des enseignes telles que BackMarket ou Recommerce en ont fait leur spécialité, et les statistiques qu’ils publient annuellement en attestent : si les consommateurs sont à la recherche d’appareils électroniques moins chers et néanmoins performants, lorsqu’il s’agit de choisir un smartphone pour leur enfant, seules deux marques tirent véritablement leurs épingles du jeu.

Les smartphones reconditionnés ont de plus en plus la cote, mais pas n’importe lesquels

Dans les colonnes du Figaro, Hugo Larricq, vice-président commercial chez Cdiscount déclare : « Apple et Samsung sont généralement les marques de portables reconditionnés les plus prisées par les clients ». Est-ce vraiment une surprise ? Certes, les gens cherchent la bonne affaire, mais ils restent malgré tout sensibles aux tendances et aux effets de mode. Faute de pouvoir s’offrir un iPhone 14 ou un Galaxy S23, ils se rabattent donc sur des références plus anciennes, mais toujours qualitatives telles que l’iPhone 11 ou le Galaxy S10, plutôt que d’acheter les smartphones des constructeurs chinois, aux rapports qualité/prix pourtant sans équivalent

Un classement publié en début d’année confirme la solide place de leader d’Apple sur le marché de l’occasion. Le constat reste identique que l’on parle de smartphones ou de PC portables : les MacBook Pro et les iPhone ont toujours les faveurs de la clientèle.