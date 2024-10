Les véhicules à hydrogène n’ont pas dit leur dernier mot, Toyota dévoile une technologie qui pourrait tout changer

Toyota s'apprête à dévoiler une innovation majeure lors du Japan Mobility Bizweek : des cartouches d'hydrogène portables qui pourraient révolutionner l'avenir de la mobilité.

Toyota a peut-être trouvé comment rendre les voitures à hydrogène encore plus séduisantes : des cartouches de recharge. Cette technologie, initialement développée par sa filiale Woven, pourrait offrir une alternative séduisante aux longues sessions de recharge des véhicules électriques traditionnels.

Ces cartouches, dont le prototype a vu le jour en 2022, ont depuis connu des améliorations significatives. Le dernier modèle, plus léger et plus facile à transporter, ressemble à une pile AA surdimensionnée. Toyota a mis à profit son expérience dans la réduction des dimensions des réservoirs d'hydrogène de ses véhicules à pile à combustible.

Comment fonctionne la cartouche de recharge à hydrogène ?

Le concept est remarquablement simple : plutôt que de devoir faire le plein à une station-service, les conducteurs de véhicules à hydrogène pourraient simplement échanger leurs cartouches vides contre des pleines. Ces cartouches sont suffisamment compactes pour être transportées à la main. Ces dernières peuvent facilement se glisser dans un sac à dos.

Mais l'ambition de Toyota va au-delà de la mobilité. Ces cartouches rechargeables pourraient avoir de multiples applications domestiques. En collaboration avec Rinnai Corporation, Toyota présente d'ailleurs une cuisinière fonctionnant à l'hydrogène lors du salon. En cas de panne de courant, ces cartouches pourraient également servir de source d'énergie d'urgence pour divers appareils.

Cette innovation pourrait résoudre l'un des principaux obstacles au déploiement de l'hydrogène : l'infrastructure. Au lieu de nécessiter un vaste réseau de canalisations, Toyota envisage un système de livraison de cartouches directement aux consommateurs, similaire à un service de livraison classique.

Alors que l'adoption des véhicules électriques traditionnels ralentit globalement, Toyota pense qu'il pourrait bien y avoir un regain d’intérêt pour les véhicules à hydrogène avec une telle technologie. L'hydrogène présente l'avantage de n'émettre que de l'eau comme sous-produit et peut contribuer aux objectifs de neutralité carbone s'il est produit à partir d'énergies renouvelables.

Toyota recherche actuellement des partenariats avec des entreprises et des startups pour développer des applications et des services autour de ces cartouches, ouvrant la voie à un écosystème énergétique plus flexible et plus durable.