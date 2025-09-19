Les smartphones et montres connectées Samsung pourraient détecter la maladie d’Alzheimer

Samsung explique comment ses smartphones et smartwatches pourraient bientôt aider à la détection précoce de la maladie d'Alzheimer. Les recherches donnent déjà des résultats encourageants.

Les nombreux capteurs de nos smartphones et montres connectées peuvent servir à beaucoup de choses. Au niveau de la santé notamment. On sait que des Apple Watch ont déjà permis de détecter des problèmes cardiaques passés inaperçus. Avec le temps, certains imaginent même qu'une smartwatch sera capable de repérer des signes de dépression.

En attendant d'en arriver là, Samsung se focalise sur une maladie incurable, mais dont la détection précoce peut tout changer : la maladie d'Alzheimer. L'idée générale est de repérer les signes de déclins cognitifs. Or il se trouve que ces derniers peuvent se voir dans l'usage que nous faisons de nos smartphones, notamment au niveau de la communication écrite et orale.

“Se souvenir et répéter des phrases courtes permet d'évaluer les zones cérébrales liées à la mémoire à court terme, tandis que l'évaluation de la fluidité et de la précision de la parole révèle l'état des compétences linguistiques. De même, la régularité et la variété de l'utilisation des applications et des messageries, ainsi que la fréquence des appels, peuvent fournir des informations sur les réseaux sociaux et les fonctions exécutives du cerveau“, explique le fabricant dans un billet de blog.

Comment les mobiles et smartwatches Samsung veulent repérer la maladie d'Alzheimer

Une étude du constructeur a mis cela en application en analysant la vitesse de frappe ou encore les corrections effectuées sur le clavier des smartphones. Une autre s'est concentrée sur “les habitudes de marche, notamment la vitesse de marche, la longueur des foulées et l’équilibre, afin de détecter précocement le déclin cognitif“.

Lire aussi – Samsung va devenir l’assistant de votre médecin avec cette nouvelle plateforme qui utilise l’IA

Les chercheurs se sont chaque fois servis des données recueillies par les smartphones Galaxy et les Galaxy Watch. Dans les deux cas, les résultats obtenus sont “comparables à ceux des tests de dépistage de la démence en milieu hospitalier“. Encourageant, mais pas encore prêt à débarquer sur nos appareils. Samsung indique qu'il doit encore améliorer et tester sa technologie.