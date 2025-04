Les jeux vidéo physiques sont-ils amenés à disparaître ?

Le jeu vidéo physique est-il en voie de disparition ? Entre le déclin des ventes et la montée en puissance du numérique, l'avenir des boîtes de jeux semble incertain. Pourtant, certains acteurs résistent encore à cette tendance.

Le marché du jeu vidéo physique connaît une baisse constante depuis plusieurs années. Selon les données de Circana, les ventes de jeux en boîte aux États-Unis ont chuté de 50 % entre 2021 et 2025, poursuivant un déclin amorcé dès 2008. Cette tendance semble s'accélérer, laissant présager un avenir incertain pour le support physique.

Malgré cette évolution, la fin des jeux en boîte n'est pas pour demain. Les différents acteurs du marché adoptent des stratégies variées face à cette transition vers le numérique.

Lire également – Bientôt la fin de Micromania en France ? Cette dernière nouvelle est plutôt inquiétante

Le numérique gagne du terrain, mais le physique résiste

Microsoft semble être le constructeur le plus enclin à abandonner le support physique. Avec sa console Xbox Series S sans lecteur et son service Game Pass, la firme de Redmond mise clairement sur un avenir 100 % dématérialisé. Sony, de son côté, avance plus prudemment. Si la PS5 Pro ne dispose pas de lecteur de disques, la possibilité d'en ajouter un séparément montre que l'entreprise ne souhaite pas couper les ponts avec le physique.

Nintendo fait figure de dernier bastion du jeu en boîte. La Switch 2, qui sera présentée en long et en large dans quelques jours seulement, conservera un port cartouche, assurant la pérennité du format physique au moins jusqu'au début des années 2030 pour la marque japonaise. Cette décision s'explique notamment par son public familial, pour qui le partage de jeux physiques reste important.

Cependant, même Nintendo s'adapte à l'évolution du marché. L'introduction récente d'un système de prêt de jeux numériques entre membres d'une même famille montre que l'entreprise prépare doucement sa transition.

Les analystes s'accordent à dire que le jeu physique ne disparaîtra pas complètement, mais deviendra probablement un marché de niche, à l'image du vinyle dans l'industrie musicale. Les éditions collector et les objets dérivés pourraient ainsi maintenir une présence physique dans l'univers du jeu vidéo. En attendant, le choix entre physique et numérique reste une option pour les consommateurs. La PS5 avec lecteur se vend mieux que sa version 100 % numérique, preuve que de nombreux joueurs restent attachés au format physique. L'avenir du jeu en boîte dépendra donc en grande partie de l'évolution des habitudes de consommation et des stratégies adoptées par les acteurs de l'industrie dans les années à venir.