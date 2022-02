Les dons en Bitcoin pour l’armée ukrainienne explosent depuis l’invasion russe

Des milliers de dollars en Bitcoin sont actuellement envoyés aux organisations de soutien de l'armée ukrainienne. Depuis l'invasion des troupes russes et le discours menaçant de Vladimir Poutine, ces associations ont enregistré une hausse des dons en cryptomonnaies.

Depuis 2014, Come Back Alive, une organisation à but non lucratif ukrainienne, récolte des fonds pour soutenir les troupes de l'Ukraine. Par le passé, l'association avait déjà aidé l'armée ukrainienne à investir dans des véhicules et des systèmes de surveillance pour se protéger d'une éventuelle attaque du Kremlin.

Depuis les premières frappes russes, l'organisation basée à Kiev a enchainé opérations de financement participatif (crowdfunding). Come Back Alive est rapidement parvenu à lever 687 500 de dollars pour aider les soldats. “Vous avez davantage aidé l’armée hier qu’en 2021. Notre comptabilité a à peine le temps de calculer les paiements, et le service militaire 24h/24 et 7j/7 transforme vos contributions caritatives en une véritable aide de premier plan”, expliquait récemment l'organisation sur ses réseaux sociaux.

Les ONG ukrainiennes reçoivent des dons en cryptomonnaies pour contrer l'invasion russe

D'après Elliptic, une société spécialisée dans l'analyse de la blockchain, une partie des dons ont été réalisés en Bitcoin. Depuis 2018, Come Back Alive accepte en effet les dons en cryptomonnaies. En l'espace de 12 heures, l'organisation a reçu près de 400 00 dollars, soit 356 000 euros, par le biais de la blockchain.

Ce record est le signe d'une tendance de fond, avance le rapport d'Elliptic. Ces dernières semaines, de nombreuses ONG ukrainiennes ont reçu des cryptomonnaies en prévision de l'invasion de la Russie. Les dons avaient commencé à affluer dès 2021, avec un record de 200 000 dollars en Bitcoin au second semestre de l'année dernière.

Les bitcoins reçus par les ONG proviennent essentiellement de donateurs privés situés à l'international. Comme le note Elliptic, la cryptomonnaie permet de “contourner les institutions financières qui bloquent les paiements à ces groupes”. Certains groupes, comme les hacktivistes de Cyber Partisans, n'acceptent d'ailleurs que les dons en devises numériques. Au total, les organisations de soutien à l'armée d'Ukraine ont collecté plus d'un million de dollars en cryptomonnaies.

D'après le rapport d'Elliptic, les groupes de bénévoles ukrainiens “imitent des techniques précédemment utilisées par la Russie”. Dans le cadre de campagnes en ligne, les séparatistes pro-russes ont récolté d'importantes sommes en cryptomonnaies par le passé.