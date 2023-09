Les cybercriminels se vengent de la Cour pénale internationale en infiltrant ses serveurs

Les cybercriminels n’ont désormais plus de limites. Ils ont infiltré les serveurs de la Cour pénale internationale quelques semaines après avoir annoncé son intention de poursuivre les auteurs de cybercrimes de guerre.

La Cour pénale internationale a annoncé vouloir punir les auteurs de cybercrimes de guerre en se dotant d’un arsenal juridique. Quelques jours après cette déclaration tonitruante, les serveurs de l’institution ont subi une attaque. La hache de guerre est déterrée. C’est sur Twitter que la CPI a annoncé la nouvelle. Le compte X/Twitter de l’International Criminal Court affiche : « à la fin de la semaine dernière, les services de la Cour pénale internationale ont détecté une activité anormale dans nos systèmes d’information. Des mesures immédiates ont été adoptées pour répondre à cet incident de cybersécurité et pour en atténuer l’impact ».

On notera, et ce n’est sans doute pas une coïncidence, que l’attaque sur les serveurs de la Cour pénale internationale intervient quelques mois après que son procureur, Karim Khan, a déclaré que « son bureau enquêtera désormais sur les cybercrimes susceptibles d’enfreindre le Statut de Rome ». La juridiction internationale est-elle victime d’un ransomware ? Des documents importants ont-ils été volés ? Nous ne le saurons pas, l’organisme ne souhaitant pas fournir de détails sur le déroulement et les conséquences de l’attaque.

La CPI veut poursuivre les cybercriminels de guerre, ces derniers contre-attaquent

On peut supposer que des pirates affiliés à un « état voyou » susceptible d’être poursuivi par la justice ont décidé de porter la bataille sur le terrain même de l’institution. Comme le siège de la Cour se trouve à La Haye, le gouvernement hollandais collabore activement avec les autorités afin d’améliorer la sécurité des systèmes informatiques.

Cela dit, « la priorité est également donnée à la poursuite du travail de base de la Cour ». Dans ce même tweet, on apprend que ce cybercrime sur la plus haute institution de justice au monde aura pour effet immédiat d’accélérer l’adoption de technologies de cybersécurité dans le Cloud.