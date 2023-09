Dashlane repère désormais les sites de phishing pour protéger vos identifiants

Le gestionnaire de mots de passe Dashlane est désormais capable de repérer les sites frauduleux qui cherchent à mener une arnaque au phishing. Une fois sur une page suspecte, l’application va alerter son utilisateur des risques encourus lorsqu’il va tenter de rentrer son identifiant et son mot de passe.

Le phishing est sans doute l’une des techniques de piratage les plus répandues sur le web et, de fait, celle qui fait le plus de ravage auprès du grand public. Il est en effet aisé pour quiconque n’étant pas sensibilisé au risque de tomber dans le panneau devant un site imité à la perfection, livrant ainsi ses identifiants aux hackers sans résistance et sans même s’en rendre compte.

Il y a un donc un enjeu de taille pour les gestionnaires de mots de passe qui, bien souvent, entre ces identifiants automatiquement sans que l’utilisateur n’ait à interagir, augmentant ainsi les risques de phishing. Dashlane, l’un des outils les plus populaires du secteur, a donc enfin décidé de s’attaquer au problème. Dans une récente mise à jour, l’application se dote d’une alerte qui s’active dès lors que l’internaute se trouve sur un site frauduleux.

Sur le même sujet — Passkeys : à quoi ça sert, comment ça marche et pourquoi ils vont remplacer les mots de passe

Dashlane protège ses utilisateurs contre les tentatives de phishing

Dans une telle situation, Dahslane refuse dans un premier temps d’entrer automatiquement les identifiants de l’utilisateur sur le site. Si ce dernier tente malgré tout de se connecter, l’application va alors lui envoyer une alerte pour le prévenir des risques encourus. Impossible, dès lors, de se faire avoir et de voir son mot de passe s’envoler dans la nature.

À l’heure actuelle, la fonctionnalité est disponible uniquement sur la version web de Dashlane. L’outil affirme envoyer d’ores et déjà plus 7000 alertes par jour. Notez toutefois qu’il faudra souscrire à l’une des formules d’abonnement de l’application pour en profiter. Dashlane se targue de « vous décharger de la pression des risques de phishing en travaillant en arrière-plan pour vous aider à sécuriser vos identifiants de connexion ».

Source : Dashlane