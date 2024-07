Les consoles rétro Super Pocket rendent hommage à Atari et Technos avec ces éditions limitées

Le fabricant Evercade, Blaze Entertainment, a dévoilé deux nouvelles éditions de ses consoles portables Super Pocket. Les versions Atari et Technos, disponibles en octobre, proposeront des jeux intégrés et seront compatibles avec les cartouches Evercade.

Les amateurs de jeux rétro ont de quoi se réjouir avec les récentes annonces concernant les consoles portables dédiées aux classiques d'Atari. Plus tôt cette année, Atari et MyArcade ont présenté la GameStation Portable avec près de 200 jeux intégrés, et l'Atari 400 Mini, une réédition moderne de la console classique des années 70. Ces annonces témoignent de l'intérêt croissant pour les consoles rétro et de la nostalgie des joueurs.

Blaze Entertainment rejoint ce mouvement avec les nouvelles éditions Atari et Technos de ses consoles portables Super Pocket. La Super Pocket Atari Edition, vendue 59 dollars (54 euros), inclura 50 jeux, dont 13 jeux d'arcade classiques et des titres des consoles Atari 2600, 5200, 7800 et Lynx. La Super Pocket Technos Edition, au même prix, proposera 15 jeux, dont tous les jeux d'arcade Double Dragon ainsi que River City Ransom, Renegade et The Combatribes. Les deux consoles seront disponibles en octobre et seront compatibles avec les cartouches Evercade.

Ces éditions limitées Atari et Technos débarquent sur la Super Pocket

À l'instar des éditions Capcom et Taito, les nouvelles consoles Super Pocket Atari et Technos sont équipées d'un slot pour cartouches, compatible avec l'intégralité de la bibliothèque de jeux Evercade. Actuellement, cette collection comprend plus de 50 cartouches qui regroupent plus de 500 jeux rétro et indépendants. Cela permet aux utilisateurs d'explorer une vaste gamme de titres et de revivre les classiques tout en découvrant de nouveaux jeux.

A lire également – Pourquoi on ne peut pas chercher Megadrive sur Facebook ?

En plus des versions standard, une édition spéciale de la Super Pocket Atari est disponible en précommande exclusive chez Funstock. Cette édition se distingue par son boîtier en bois qui rappelle le design de l'Atari 2600 et sera produite en quantité limitée à 2600 unités. Elle sera vendue au prix de 74 dollars (68 euros). Par ailleurs, Blaze Entertainment a également annoncé le lancement de l'Evercade Alpha, une gamme de bornes d'arcade de table compatibles avec les cartouches Evercade, prévue pour novembre. Cette nouvelle ligne comprendra deux versions, chacune avec six jeux Capcom intégrés.