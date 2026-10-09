Si Prime Video regorge de films, de séries TV et de documentaires en France, le catalogue anglo-saxon est encore plus fourni. Mais comment y accéder rapidement et sans prise de tête ? Pas de panique, nous vous expliquons la marche à suivre dans cet article.

Un film apparaît sur Prime Video aux États-Unis ou au Royaume-Uni, mais pas en France ? Cela est dû aux droits de diffusion qui changent selon les pays. Dans les faits, toutes les plateformes restreignent leur catalogue en fonction de la localisation de l’internaute. En pratique, un VPN peut donc permettre de contourner ce problème. Néanmoins, plusieurs informations sont à bien considérer avant de souscrire un VPN pour accéder à Prime Video US depuis la France.

Pourquoi le catalogue Prime Video varie-t-il selon les pays ?

Les droits de diffusion des films, séries et événements sportifs sont négociés par territoire. Un titre inclus dans Prime Video aux États-Unis peut donc être absent en France, ou y être proposé uniquement à la location, à l’achat ou via un abonnement supplémentaire. Il ne s’agit pas d’une spécificité propre au service Prime Vidéo : toutes les plateformes de SVOD fonctionnent de la même façon.

Concrètement, cela signifie par exemple qu’une série TV disponible en France ne le sera pas forcément une fois les frontières du pays passées. À l’inverse, si vous étiez aux USA que vous regardiez un programme bien précis sur Prime Video, il est possible que ce dernier devienne indisponible une fois que vous aurez quitté le sol américain.

Peut-on regarder Prime Video US ou UK avec un VPN depuis la France ?

Aujourd’hui, il existe peu de méthodes pour accéder au catalogue étranger de ses services de SVOD favoris. Si vous souhaitez regarder Prime Video US ou UK depuis la France, le meilleur moyen reste d’utiliser un VPN. Concrètement, ce type de logiciel vous permet de vous connecter à une adresse IP étrangère et donc, en pratique, de simuler votre présence dans le pays.

Par contre, vous devez garder en tête que l’accès n’est pas garanti à 100%. Les plateformes de SVOD redoublent d’efforts pour bloquer l’accès aux personnes utilisant des VPN afin de faire respecter les accords signés. De fait, il est possible que vous deviez tester différents serveurs, si ce n’est différents VPN, avant de pouvoir accéder au catalogue américain de Prime Video. Heureusement, chaque VPN propose une garantie satisfait ou remboursé, ce qui vous permet de tester le service sans crainte.

La marche à suivre pour accéder à un catalogue étranger de Prime Video :

Installer un logiciel VPN comme NordVPN, Surfshark ou bien encore CyberGhost.

Sélectionner un serveur dans le pays souhaité (USA pour les programmes américains).

Se rendre sur le site internet de Prime Video.

Se connecter à son compte habituel.

Profiter des programmes.

Point notable : Amazon indique qu’un résident de l’Union européenne voyageant dans un autre pays de l’UE conserve l’accès aux mêmes titres que dans son pays de résidence. Avec un abonnement français, partir en Espagne ou en Allemagne ne revient donc pas à recevoir automatiquement leurs catalogues locaux. Choisir une adresse IP espagnole ou allemande via un VPN ne constitue pas davantage une méthode fiable pour les obtenir.

Quels VPN envisager pour Prime Video ?

Un VPN peut protéger votre connexion et vous permettre de choisir une adresse IP apparente dans un autre pays. Pour la vidéo, privilégiez un service doté d’applications compatibles avec vos appareils et d’un réseau de serveurs adapté à vos usages. Bien qu’aucun VPN ne puisse garantir l’accès à Prime Video US, UK ou à un titre étranger précis avec un compte français, voici une sélection des logiciels les plus utilisés pour cet usage.

NordVPN : un vaste choix de serveurs pour Prime Video et d’autres sites de streaming

NordVPN propose des serveurs dans de nombreux pays, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, ainsi que des applications pour ordinateur, smartphone et appareils TV compatibles. Son protocole NordLynx vise à limiter la perte de débit liée au VPN, un critère utile pour regarder de la vidéo.

NordVPN reste un choix polyvalent si vous souhaitez également protéger vos connexions au quotidien. Sa couverture internationale ne change toutefois pas les droits attachés à votre abonnement Prime Video. Si Amazon détecte la connexion VPN, la lecture peut être refusée. Le cas échéant, nous vous conseillons de tester le protocole NordWhisper, conçu pour détecter les blocages des VPN.

dès 3.49€ Satisfait ou remboursé 30 jours 9300 serveurs 10 connexions simultanées maximum 135 pays couverts 9.5 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN NordVPN. - 76% 3.49€/ mois Pendant 28 mois Souscrire - 70% 5.49€/ mois Pendant 12 mois Souscrire 14.99€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

Surfshark : pour regarder films et séries sur plusieurs appareils en même temps

Surfshark permet un nombre illimité de connexions simultanées sous un même abonnement, et c’est sans nul doute l’un de ses meilleurs atouts. Concrètement, cela reste pratique si plusieurs membres du foyer utilisent le VPN sur des téléphones, ordinateurs ou appareils compatibles. L’application permet de sélectionner rapidement une localisation étrangère.

Ce choix peut convenir si le nombre d’appareils est votre priorité. Il ne faut cependant pas confondre serveur disponible et catalogue débloqué : le résultat dépend aussi des règles de Prime Video et du programme demandé. Dans tous les cas, Surfshark propose une garantie de remboursement. Pour profiter du catalogue américain de Prime Video, nous vous conseillons de bien tester différents serveurs dès la souscription de votre abonnement afin de vous faire une idée concrète.

dès 2.49€ Satisfait ou remboursé 30 jours 4500 serveurs Connexions simultanées illimités 100 pays couverts 9.2 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN Surfshark. - 87% 2.49€/ mois Pendant 27 mois Souscrire - 79% 3.39€/ mois Pendant 15 mois Souscrire 16.45€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

Proton VPN : distinguer formule gratuite et streaming

Proton VPN propose une formule gratuite ainsi que des offres payantes donnant accès à davantage de localisations. Par contre, vous devez garder en tête que la prise en charge des plateformes de streaming est réservée aux abonnements payants. La formule gratuite n’est donc pas une solution à conseiller pour tenter de regarder les catalogues étrangers de Prime Video.

Avec une offre payante, Proton VPN peut être choisi pour ses fonctions de confidentialité et la sélection d’un serveur dans le pays voulu. Cela ne garantit pas qu’Amazon acceptera cette connexion ni qu’un titre étranger sera inclus dans votre abonnement français, mais beaucoup d’utilisateurs sont d’ores et déjà parvenus à accéder à Prime Video US ou UK avec un abonnement Proton.

dès 2.99€ Satisfait ou remboursé 30 jours 19836 serveurs 10 connexions simultanées maximum 145 pays couverts 9.3 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes de Proton VPN. - 40% 2.99€/ mois Pendant 24 mois Souscrire - 30% 3.49€/ mois Pendant 12 mois Souscrire 4.99€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

Avant de souscrire un VPN, recherchez le programme sur votre compte Prime Video français. Vérifiez s’il est inclus avec Prime, proposé à l’achat ou à la location, ou lié à une chaîne supplémentaire. Si un VPN est déjà installé, vous pouvez sélectionner le pays souhaité puis consulter à nouveau la fiche du titre. Ne vous fiez pas uniquement à l’affichage d’une jaquette : seule la lecture effective confirme l’accès à la vidéo à cet instant.

Si Prime Video affiche une erreur liée au VPN ou au proxy, désactivez-le pour retrouver un accès normal. Pour un voyage, vous pouvez également télécharger à l’avance les titres qui le permettent sur un appareil compatible.

Prime Video est-il disponible en France sans VPN ?

Prime Video est compris dans Amazon Prime, proposé en France à 6,99€ par mois ou 69,90€ par an selon les tarifs affichés en septembre 2026. Vérifiez le prix lors de la souscription. L’application Prime Video est accessible sur ordinateur, smartphone et de nombreux téléviseurs ou appareils de streaming compatibles.

L’abonnement donne accès aux films et séries portant la mention “inclus avec Prime”. Les locations, achats et abonnements à des chaînes supplémentaires sont facturés séparément. Aucun VPN n’est nécessaire pour regarder les contenus disponibles avec votre abonnement en France.