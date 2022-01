Le Wi-Fi 7 est aussi rapide que l’Ethernet, le Xiaomi 12 gagne 3 Go de RAM, c’est le récap

Le Wi-Fi 7 promet un débit inégalé et pourra rivaliser avec l'Ethernet, les Xiaomi 12 et 12 Pro offrent jusqu'à 15 Go de RAM, les jeux Android du Google Play arrivent sur Windows 10 et 11, c'est le récap.

Ca y est : le Google Play fait son entrée sur Windows 10 et Windows 11. Du moins, dans quelques pays pour le moment. De quoi accroître la ludothèque déjà extrêmement bien fournie de l'OS de Microsoft, même s'il va falloir attendre encore un peu avant que l'application soit officiellement disponible en Europe. De son côté, Xiaomi offre davantage de RAM à ses nouveaux Xiaomi 12 et 12 Pro, tandis que la norme Wi-Fi 7 dévoile tout son potentiel. Allez, c'est parti pour le récapitulatif de la journée du 20 janvier 2021 !

Le Xiaomi 12 a droit à un petit boost de RAM

Les Xiaomi 12 et 12 Pro ne devraient pas tarder à arriver en France. En attendant, les deux modèles qui sont déjà commercialisés en Chine profitent chacun de 3 Go de RAM supplémentaire. Aucune modification matérielle n'est requise : Xiaomi passe simplement par une petite astuce logicielle, qui permet d'enregistrer certaines informations normalement prévues pour la RAM sur l'espace de stockage interne du smartphone. De quoi offrir 11 ou 15 Go de mémoire vive aux Xiaomi 12 et 12 Pro.

Les jeux Android du Google Play Store débarquent sur Windows 10 et 11

S'il est d'ores et déjà possible de lancer nativement des applications Android sous Windows 11, cette fonctionnalité est pour le moment assez limitée. Impossible de le faire depuis le Google Play Store, puisqu'il faut nécessaire passer par l'Appstore Amazon ou recourir à des APK. Mais voilà que le géant de Mountain View a décidé de développer son propre logiciel, et a fait en sorte que celui-ci ne soit pas réservé à Windows 11, puisqu'il est aussi compatible avec Windows 10. Bonne nouvelle, donc : le Google Play est dès à présent disponible sur les deux versions du système d'exploitation. En revanche, il est pour le moment limité à quelques régions du monde, comme la Corée du Sud ou Taïwan. On espère maintenant qu'il arrivera très prochainement en France.

La norme Wi-Fi 7 dévoile tout son potentiel

Bien que le Wi-Fi 6 commence seulement à s'imposer dans nos matériels, son successeur frappe déjà à la porte. Le Wi-Fi 7 offrira un débit maximal de 30 Gb/s avec le même nombre d'antennes que le Wi-Fi 6. Selon Mediatek, la norme devrait permettre un débit similaire à ce que l'on trouve actuellement sur l'Ethernet (le site ne précise pas le type d'Ethernet, mais on se doute qu'il s'agit du 1 Gb/s). La nouvelle norme devrait arriver dans nos appareils en 2023… On a hâte !

