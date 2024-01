Le site web ce commissariat de police a diffusé illégalement des matchs de sport

Dans un retournement de situation surprenant, le site web d’un commissariat de police régionale au Royaume Unis s'est transformé en une plateforme proposant des flux de sports en direct piratés.

Le piratage vidéo a atteint des sommets en 2023. Les chiffres concernant cette activité révèlent un paysage contrasté, avec une hausse dans certains pays et une baisse dans d'autres. Ces évolutions illustrent la complexité croissante du phénomène.

Plusieurs associations anti-piratage demandent aux autorités de fermer les services IPTV diffusant du sport illégal en s’appuyant sur une liste de services à éradiquer. Mais alors qu’au Royaume Unis, les forces de police britanniques intensifient leurs efforts contre le streaming illégal, ironiquement, le site web d’un de leur commissariat de police régionale s'est mis à diffuser des matchs de sport illégalement.

Le site web ce commissariat de police a été transformé en plateforme de streaming illégal

Alors que les forces de police régionales au Royaume-Uni intensifient leurs efforts contre le piratage de streaming illégal, notamment en collaborant avec des unités de crime organisé et des entités comme la Premier League. Mais l'efficacité réelle de ces mesures reste floue. De récentes demandes d'accès à l'information visant à clarifier l'ampleur des actions punitives pour visionnage ou distribution de contenu piraté se sont heurtées à un mur. Les services de police arguent de l'absence d'un système de rapport adéquat et du coût élevé que demande la réalisation d’une telle tâche.

Paradoxalement, au milieu de cette opacité informatique, un site appartenant à la police d'Avon & Somerset, toujours au Royaume-Uni, a été détourné pour diffuser des streams sportifs illégaux le 26 janvier. Le site transmettait des matchs de football, de rugby et de cricket en haute qualité et étaient accessibles sans aucun frais. Ils étaient diffusés via un service de streaming IPTV appelé “IPTV Smarters Pro” via la section “opcc-maintenance”. Les autorités ont été alertées de la situation par un citoyen qui a signalé que le site du commissariat était utilisé pour diffuser illégalement des matchs de sport. La police a rapidement pris des mesures pour sécuriser le site Web et a déclaré qu'elle enquêtait sur l'incident et prendrait des mesures pour s'assurer que cela ne se reproduise plus. Ce détournement souligne les problèmes de sécurité auxquels sont confrontées les autorités dans la lutte contre le piratage en ligne, exposant la vulnérabilité des infrastructures numériques même au sein des institutions chargées de l'application de la loi.

Source : torrentfreak