Le site de l’armée de Terre a été piraté et c’est à vous de trouver le coupable

L'annonce du piratage du site de l'armée de Terre n'a pas fait grand bruit. En réalité, aucune cyberattaque n'a eu lieu, du moins pas au sens où on l'entend. On vous explique de quoi il retourne.

La semaine dernière, le site de l'armée de Terre a subi une cyberattaque. La direction des ressources humaines de l'Armée de terre (DRHAT) annonce la nouvelle en publiant un message sur ses réseaux sociaux. Pourtant, à moins de suivre ces derniers, vous n'en avez probablement pas entendu parler. Et pour cause : aucun communiqué n'a été envoyé aux différentes rédactions de journalistes, comme c'est l'usage dans ce genre de cas.

L'armée de Terre cherche-t-elle a dissimuler ce qu'il s'est passé ? Mais alors, pourquoi en parler sur Facebook et consorts ? La réponse ne se fait pas attendre. La cyberattaque est fausse, elle a été organisée d'un bout à l'autre par le composant des Forces armées françaises. Ce n'est pas un test comme celui où 500 gendarmes s'étaient fait piégés par un faux mail de phishing en amont des jeux Olympiques de Paris 2024. L'objectif est tout autre.

Le piratage du site de l'armée de Terre était faux

En réalité, l’événement fait partie d'une campagne de recrutement dans la cyberdéfense, dont le slogan est “Faire de sa ligne de code sa ligne de front“. L'originalité du procédé est qu'il ne s'agit pas d'un simple clip publicitaire. La fausse cyberattaque est un ARG, ou jeu vidéo en réalité augmenté. C'est donc à vous de trouver le coupable afin de démontrer vos capacités. Le seul indice à votre disposition pour commencer est l'adresse IP visible sur l'illustration de cet article.

“À la clé, pour les trois meilleurs talents, une visite au sein du 54e régiment de transmissions, unité de cyber-électronique de l’armée de Terre. Cette opération spéciale durera jusqu’à début novembre“, précise le commandant Céline, cheffe de la section diffusion et programme ambassadeurs. La visite se conclura sûrement par une proposition d'embauche, mais attention : pour entrer dans l'armée de Terre, vous devez avoir entre 17 ans et demi et 32 ans. Le jeu lui-même reste ouvert à tous sans limite d'âge cela dit.

