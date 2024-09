Le prochain iPhone apporte une nouveauté qui va prolonger sa durée de vie

Après avoir introduit des améliorations significatives sur la batterie du modèle Pro Max, Apple pousse encore plus loin l’innovation avec l’iPhone 16. Ce modèle embarque un nouveau système de remplacement de batterie qui simplifie l’entretien de l’appareil grâce à un adhésif spécial.

Il y a quelques mois, nous évoquions les avancées d'Apple sur l’iPhone 16 Pro Max, notamment l'amélioration de la densité énergétique de la batterie et l'utilisation d'un boîtier en acier inoxydable pour faciliter son remplacement. Aujourd'hui, la marque à la pomme poursuit cette évolution en proposant une nouvelle technologie sur l’iPhone 16 standard, qui vise à rendre le changement de batterie encore plus simple et accessible.

Cette nouvelle méthode repose sur l'utilisation d'un adhésif « désactivable à la demande » activé par une charge électrique. Lorsque la batterie doit être remplacée, une simple impulsion électrique suffit à libérer l'adhésif qui la maintient en place. Cela permet de retirer cette dernière sans avoir recours à des outils complexes ou risquer d'endommager l'appareil. Cette fonctionnalité, déjà détaillée par des experts en réparation et vue fin juin, marque une étape importante dans la quête de réparabilité des iPhones.

Apple introduit un nouveau système pour simplifier le remplacement de la batterie de l’iPhone 16

Le processus est extrêmement simple. Après avoir déconnecté la batterie, il suffit de lui appliquer un courant électrique via une source externe, comme une pile de 9 volts, pendant environ 90 secondes. L'adhésif se détache alors sans laisser de résidus et permet de retirer cette dernière facilement, souvent avec la seule force de la gravité. Cette solution rend la manipulation bien plus accessible pour les techniciens ou les utilisateurs souhaitant prolonger la durée de vie de leur iPhone.

Cette innovation s’inscrit dans la continuité des efforts d’Apple pour répondre aux nouvelles exigences de l'Union européenne en matière de réparabilité. Celle-ci impose un remplacement de batterie plus simple à partir de 2027. Après avoir renforcé l’autonomie avec l’iPhone 16 Pro Max et intégré un boîtier en acier inoxydable, la société nous montre à nouveau sa volonté d’anticiper ces réglementations. Cette nouvelle technologie pourrait se généraliser à l’ensemble des futurs modèles d’iPhone pour faciliter davantage les réparations et réduisant les déchets électroniques.