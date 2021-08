Le Pixel 5a surchauffe lors de l’enregistrement de vidéos en 4K

Le Pixel 5a, le nouveau smartphone milieu de gamme de Google, est actuellement entre les mains de nombreux testeurs. D'après le témoignage d'un testeur, le téléphone surchauffe dès qu'il enregistre des vidéos en 4K. Un message d'avertissement apparait alors rapidement à l'écran pour demander à l'utilisateur de fermer l'application photo.

Il y a quelques jours, Google a levé le voile sur le Pixel 5a, un nouveau smartphone milieu de gamme. Successeur direct du Pixel 4a, le téléphone se distingue grâce à un Snapdragon 765G, une certification IP67, une dalle 6,34″ (2400 x 1800 px) et un prix de départ contenu.

Malheureusement, le smartphone ne sortira pas en France. Par contre, il sera proposé sur le marché américain. Sans surprise, Google a donc fourni plusieurs exemplaires aux testeurs résidents aux Etats-Unis.

Le Pixel 5a surchauffe après quelques minutes de vidéo

Adam Matlock, l'un des testeurs, a remarqué un problème de surchauffe avec le smartphone. Le média Cnet, qui a aussi obtenu un exemplaire du téléphone, a été en mesure de confirmer l'existence d'un gros problème de chauffe.

Lorsque le Pixel 5a enregistre des vidéos en 4K, un avertissement annonçant “l'appareil est trop chaud. Fermez la caméra jusqu'à ce que l'appareil se refroidisse” apparait sur l'écran. D”après le testeur, il suffit de quelques secondes d'enregistrement pour que le téléphone affiche cette alerte.

Il semble que l'alerte se déclenche lors d'un enregistrement en 60 images par seconde ainsi qu'en 30 images par seconde. Plus inquiétant, le Pixel 5a surchauffe aussi lorsque l'usager filme en 1080p avec 30 images par seconde. Cnet affirme que le Pixel 5a n'a filmé que six minutes de 4K à 60 images par seconde avant l'arrêt de l'enregistrement lors de ses tests.

D'après Adam Matlock, le smartphone surchauffe dans des conditions climatiques absolument normales. Lors de son test, le testeur était dans une pièce climatisée où la température n'excédait pas les 21 degrés.

Pour l'heure, il pourrait bien s'agir d'un défaut de conception isolé et cantonné à une poignée de modèles. En cas de défaillance plus généralisée, il est possible que Google puisse corriger le tir avec une mise à jour logicielle. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Cnet