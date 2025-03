Le patron de Facebook ne veut surtout pas que vous lisiez ce livre, et pour cause

Facebook a réussi à retirer un livre de la vente, écrit par une ex-cadre de l'entreprise. L'ouvrage fait des révélations explosives sur les coulisses du réseau social le plus puissant au monde – tout en éclaboussant son patron Mark Zuckerberg.

Alors que Mark Zuckerberg a annoncé relâcher la modération sur ses réseaux sociaux il y a quelques semaines sous couvert de “liberté d'expression”, Meta vient d'obtenir le retrait d'un livre de la vente. L'ouvrage, Careless People, est le fait de Sarah Wynn-Williams, une ex cadre de Meta qui était selon nos confrères de Engadget assez haut placée dans l'entreprise. En tout cas avant son licenciement en 2017.

Elle y fait des révélations choc sur les coulisses de plusieurs grandes décisions, ainsi que sur l'attitude “inappropriée” de certains cadres. Tout en montrant Mark Zuckerberg sous un jour assez peu flatteur. On y apprend par exemple que Meta a développé un outil de censure pour appuyer sa stratégie d'expansion en Chine il y a une dizaine d'années.

Pourquoi Meta fait retirer de la vente ce livre

Ou encore le comportement parfois embarrassant de Mark Zuckerberg lors de rencontres avec des chefs d'État. Autant d'histoires qui n'ont visiblement pas du tout plus à l'entreprise. Meta estime que le retrait de la vente était “nécessaire”, à cause de l'attitude de l'auteure qui “a caché délibérément l'existence de son projet de libre et s'est soustrait au fact checking pourtant standard dans l'industrie pour mettre son livre en vente plus rapidement, après avoir attendu 8 années pour le faire”.

La firme juge le contenu du livre “diffamatoire” et avance qu'il ne contient que des “vieilles histoires”. L'éditeur du livre, Flatiron Books dénonce de son côté “les tactiques de Meta pour réduire l'auteure au silence”. Et d'ajouter : “que ce soit clair, la décision d'arbitrage ne fait aucune référence aux affirmations contenues dans Careless People […] qui est passé par des procédures intenses d'édition et de validation”.

Flatiron Books conclut : “nous restons engagés à publier des livres importants comme celui-ci. Nous continuerons de le soutenir et de le promouvoir”. Pour l'heure il n'est pas tout à fait clair si le retrait des rayonnages est ou non définitif. La décision n'a réellement d'impact qu'aux États-Unis, laissant la possibilité de diffuser l'ouvrage dans d'autres pays.