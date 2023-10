Le OnePlus Open pliable se dévoile, le Cybertruck de Tesla ne survit pas à un crash test, le récap

Le OnePlus Open est déjà dévoilé dans une vidéo, le Cybertruck de Tesla repéré après un crash test en très mauvais état, le prix des smartphones Android risque encore de repartir à la hausse en 2024, c’est le récap.

En amont du lancement de son premier smartphone pliable, OnePlus a déjà présenté l’appareil en vidéo avec un Youtubeur. De son côté, Tesla se prépare à livrer les premiers exemplaires des Cybertruck, mais en a également profité pour tester la solidité de son pick-up futuriste. Enfin, il semble que les prix des smartphones Android vont continuer à augmenter l’année prochaine, et on connait déjà le coupable. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du mardi 3 octobre 2023.

Le OnePlus Open révélé dans une vidéo

Le OnePlus Open, premier smartphone pliable de OnePlus, a été dévoilé en vidéo par Unbox Therapy, et c’était aussi l’occasion de découvrir une interview exclusive de Pete Lau, le PDG. L'appareil se distingue par sa fermeture sans espace entre les charnières malgré une conception plus légère et compacte. Il sera lancé sous le nom OnePlus Open dans certains marchés et sous le nom Oppo Find N3 dans d'autres, résultat d'une collaboration entre OnePlus et Oppo.

Le Cybertruck ne survit pas à un crash test de Tesla

Des images d'un crash test du Cybertruck, le pick-up électrique de Tesla, ont été publiées par un pilote de drone, montrant des dommages importants après la collision. Les airbags se sont déployés à l'intérieur de la cabine, et le pare-chocs est sévèrement enfoncé. Cependant, le coffre avant semble avoir absorbé une grande partie de l'impact, ce qui est positif pour la sécurité du conducteur.

Les smartphones Android haut de gamme vont devenir plus chers en 2024

La hausse des prix des smartphones Android pourrait se poursuivre l'année prochaine en raison de l'introduction de puces gravées en 3 nm. Celles-ci seraient au moins 20% plus chères à produire que les générations précédentes, ce qui va inévitablement se répercuter sur les tarifs des smartphones Android. Celles-ci devraient arriver dès la fin de l’année prochaine, et les premiers appareils seront chez nous en 2025.

