Le MacBook Air M1 est à moitié prix : profitez vite de cette offre !

Avec sa puce M1, Apple a révolutionné le monde des ordinateurs portables. Tant et si bien que le MacBook Air M1, sorti en 2020, est encore et toujours un modèle intéressant à acheter en 2025. D’autant plus quand on peut se le procurer pour moins de 600 euros ! On vous explique tout.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Puissant et léger, le MacBook Air M1 est l’ordinateur portable idéal à avoir toujours dans son sac que ce soit pour le travail, les études ou les loisirs. Grâce à sa puce M1 révolutionnaire, il est toujours aussi vif et performant en 2025.

Les MacBook sont connus pour leurs finitions haut de gamme couplées à un système d’exploitation ultra-ergonomique et des composants de grande qualité. Malheureusement, ils ont aussi la réputation d’être beaucoup plus chers que leurs homologues PC portables tournant sous Windows.

Et bien ce n’est plus vrai du tout ! En 2025, vous pouvez vous offrir un MacBook Air M1 pour moins de 600 euros. Cette prouesse est possible grâce au site Certideal qui reconditionne 100% de ses produits en France pour une qualité optimale à des prix défiants toute concurrence.

Ainsi, le MacBook Air M1 de 13 pouces avec un SSD de 256 Go et 8 Go de RAM 8 Go est disponible pour seulement 579,99 €, soit 52% d’économie en comparaison de son prix neuf de 1199 €.

Certideal : le spécialiste français du reconditionné offre une garantie deux ans

Certideal est l’entreprise française de référence en matière de reconditionnement de MacBook et de produits Apple en général. Ainsi, chaque appareil est entièrement contrôlé par des experts en France et réparé si nécessaire pour garantir son parfait état de fonctionnement tout en bénéficiant d’un rapport qualité-prix imbattable. En plus, vous bénéficiez d’une garantie de 24 mois, soit 2 ans pour pouvoir acheter votre MacBook l’esprit libre.

Les modèles actuellement en promotion proposent différents niveaux de qualité en fonction de votre budget : du grade « correct » au niveau « parfait état » qui est comparable à un produit presque neuf. Ainsi le MacBook Air M1 est disponible à 579,99 € en état correct, 599,99 € en très bon état et 639,99 € en parfait état.

Bien évidemment, ce sont des versions françaises avec clavier AZERTY. Le chargeur Mac est inclus dans votre achat et la batterie est toujours en excellent état, ce qui assure la meilleure autonomie possible.

Les caractéristiques du MacBook Air M1 13 pouces

Le MacBook Air M1 demeure une excellente option parmi les ordinateurs ultra-portables grâce à son format compact et son superbe écran Retina de 13,3 pouces. Doté de la technologie True Tone et d’une résolution de 2560 x 1600 pixels, il offre un affichage avec des couleurs vives et fidèles.

Sous son élégant châssis en métal, on retrouve la fameuse puce M1, le premier processeur conçu par Apple pour ses MacBook. Cette puce intègre un CPU à 8 cœurs, un GPU à 7 cœurs ainsi qu’un Neural Engine à 16 cœurs, assurant des performances élevées tout en optimisant la consommation énergétique. L’appareil embarque également 8 Go de RAM et un stockage SSD de 256 Go, garantissant fluidité et réactivité.

Côté autonomie, ce modèle brille avec une endurance impressionnante de 18 heures avec une seule charge, permettant de travailler ou se divertir sans contrainte. Pour une analyse plus détaillée, découvrez notre test complet du MacBook Air M1.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Notre avis sur le site Certideal

Fondée en France en 2015, Certideal est une société spécialisée dans la vente d’appareils électroniques reconditionnés. Elle propose ainsi de nombreux produits Apple comme des iPhone, iPad, Airpods, mais aussi les MacBook. L’entreprise vend aussi des modèles d’autres marques comme Samsung ou Xiaomi.

Certideal se distingue de la concurrence en gérant l’ensemble du processus du reconditionnage, depuis la collecte des appareils jusqu’à leur remise en état et leur commercialisation. Cela permet de garantir une meilleure traçabilité des produits et de limiter les coûts.

Avant d’être mis en vente, chaque appareil subit une série de tests avec 32 points de contrôle afin d’assurer son bon fonctionnement et la qualité de sa batterie. Si besoin, les pièces défectueuses sont remplacées. De cette manière, les clients sont toujours satisfaits de leur achat, en témoignent les avis publiés sur internet avec une note moyenne supérieure à 4,5 sur 5.

Les produits reconditionnés vendus par Certideal bénéficient d’une garantie d’au moins 24 mois, comme sur les produits neufs !