Le Galaxy S25 Edge de Samsung tremble déjà face à ce nouveau smartphone ultrafin

Les Galaxy S25 Edge et l’iPhone Air ont marqué les esprits avec leur finesse spectaculaire, mais cette quête de légèreté a un prix : une autonomie souvent limitée. Alors que tout le monde semblait accepter ce compromis, Motorola prépare un smartphone capable de tout changer.

Depuis quelques mois, les fabricants de smartphones rivalisent d’ingéniosité pour produire des modèles plus fins et plus élégants. Cette nouvelle tendance succède à la mode des pliables et séduit par son côté minimaliste. Mais cette finesse extrême a un revers : l’espace disponible pour la batterie se réduit, obligeant souvent les marques à sacrifier l’autonomie.

C’est justement sur ce point que Motorola compte se démarquer avec le Moto Edge 70, un modèle ultrafin qui promet de ne pas faire de compromis sur l’endurance. Le constructeur a confirmé la présence d’une batterie de 4800 mAh, bien supérieure à celle du Galaxy S25 Edge (3900 mAh) et de l’iPhone Air (3149 mAh). Mieux encore, le téléphone offrira une charge rapide de 68 W, quand ses rivaux se contentent d’environ 25 W.

Le Moto Edge 70 combine finesse extrême et grande autonomie

Selon les premiers teasers officiels, le Moto Edge 70 ne dépasserait pas les 6 mm d’épaisseur, un exploit pour un smartphone équipé d’une telle batterie. À titre de comparaison, le Galaxy S25 Edge mesure 5,8 mm et l’iPhone Air 5,6 mm. Motorola semble donc avoir trouvé l’équilibre parfait entre design ultrafin et autonomie solide. Cette prouesse technique pourrait en faire le premier smartphone réellement fin à ne pas sacrifier l’endurance quotidienne.

Voici les éléments officiels que Motorola a confirmé pour le Moto Edge 70 :

Batterie de 4800 mAh, un record pour un téléphone de moins de 6 mm.

Recharge rapide 68 W, pour retrouver plusieurs heures d’usage en quelques minutes.

Appareil photo principal de 50 Mpx avec stabilisation optique (OIS) et champ de vision à 120°.

Trois coloris Pantone : Lily Pad, Gadget Gray et Bronze Green.

Le Moto Edge 70 sera d’abord lancé en Chine, avant d’arriver en Europe à partir du 5 novembre 2025. Motorola prévoit de dévoiler de nouvelles caractéristiques chaque semaine d’ici là. Si les promesses se confirment, ce smartphone pourrait bien devancer les Galaxy S25 Edge et iPhone Air sur le terrain où ils peinent encore : celui de la batterie.