Le Galaxy Fold 5G et quatre autres smartphones ne seront plus mis à jour par Samsung

Samsung ne fournira plus aucune mise à jour de sécurité pour quatre smartphones sortis en 2017. Il s’agirait du Galaxy J3 Pop, du Galaxy A5 2017, du Galaxy A3 2017 et du Galaxy A7 2017. Cependant, Samsung aurait aussi retiré le Galaxy Fold 5G des téléphones éligibles à des mises à jour.

L’année dernière, Samsung promettait 3 générations de mises à jour sur ses Galaxy. Il peut donc paraître très étonnant de voir le Galaxy Gold 5G, sorti fin 2019, figurer sur la liste des téléphones qui ne recevront plus de mises à jour. C'est pourtant ce que rapporte pourtant Android Police. Le site note qu’il pourrait simplement s’agir d’une erreur de la part du géant coréen, car on imagine mal qu’un smartphone à plus de 2000 euros être mis de côté aussi rapidement.

Samsung avait récemment créé la polémique lorsque des utilisateurs ont découvert que les nouveaux Galaxy S21 ne supportaient toujours pas les mises à jour rapides d’Android. Il s’agit pourtant d’une fonctionnalité qui a bientôt 5 ans, mais Google n’a jamais imposé aux fabricants de l’adopter.

Certains smartphones Samsung comme le Galaxy A8 2018 ne recevront plus de mises à jour mensuelles

Un jour ou l’autre, les fabricants arrêtent de mettre à jour certains smartphones, notamment à cause de composants vieillissants ou en raison des coûts trop importants que cela entraîne. En plus d’avoir arrêté les mises à jour pour les Galaxy J3 Pop, Galaxy A5 2017, Galaxy A3 2017 et Galaxy A7 2017, Samsung a également annoncé des changements importants pour d’autres téléphones.

En effet, le Galaxy A8 2018 voit également son calendrier de mises à jour être chamboulé. Celui-ci ne recevra plus que des mises à jour trimestrielles, plutôt que mensuelles. Le Galaxy A8s, lui, passe à la catégorie « autres mises à jour régulières ». Enfin, les Galaxy A02 et M12, qui n’ont pas encore été officiellement annoncés, rejoignent également la liste des smartphones recevant des mises à jour trimestrielles. Des smartphones plus récents tels que les Galaxy S9, Galaxy S10, Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy Note 9, Note 10 et Note 20 sont eux toujours éligibles aux mises à jour mensuelles.

Source : Android Police